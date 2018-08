Ostschweizer Industrieller Hans Huber mit 90 Jahren gestorben

Appenzell AI (awp/sda) - Der Rheintaler Industrielle und Unternehmensgründer der SFS-Gruppe, Hans Huber, ist tot. Er starb am Sonntag in Appenzell knapp drei Wochen vor seinem 91. Geburtstag, wie seine Familie und das Unternehmen in Todesanzeigen am Mittwoch mitteilten.

Der gelernte Eisenwarenkaufmann engagierte sich über 50 Jahre von 1949 bis 1999 als Gründer, Unternehmensleiter und Verwaltungsratspräsident für die SFS-Gruppe. Der mehrfache Familienvater

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten