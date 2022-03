Warum enttäuscht das Kursbild?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Das 52 Wochenhoch, welches der Fond am 25. März 2021 erreichte, lag bei 13.856,50 Euro. Seither rutschte der Kurs um -0,39 Prozent in Richtung Süden. Die Kapitalanleger von Ostrum Premi¨re Moyen Terme mussten also in den letzten 353 Tagen einen Abwärtstrend hinnehmen.