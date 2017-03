Ostfriesische Teekultur jetzt offiziell Immaterielles Kulturerbe in Deutschland

Hamburg (ots) - In über 400 Jahren hat sich eine feste Traditionentwickelt und bewährt. Etwa 300 Liter Tee trinkt jeder Ostfrieseheute pro Jahr, was Weltrekord ist: Die ostfriesische "Teetied" isteine Tradition, die Tag für Tag gelebt und genossen wird. Das ist soschätzens- und schützenswert, dass die Deutsche UNESCO-Kommission undbeteiligte staatliche Akteure sie im Dezember offiziell in dasBundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommenhaben. Damit ist die Voraussetzung für die internationaleUNESCO-Anerkennung geschaffen.Eingereicht hatte den Antrag das Ostfriesische Teemuseum inNorden. Die ostfriesische Teezeremonie ist Teil der ostfriesischenIdentität, befand die Jury. Sie prägt nicht nur Tagesablauf undfamiliäres wie berufliches Miteinander, sondern auch die Sprache unddie materielle Lebenswelt. Unverzichtbar gehört dazu auch nur die inOstfriesland gemischte "Echte Ostfriesische Mischung". "Jede Markehat ihre spezielle Komposition mit eigenem Charakter und spricht mitihrem jeweils eigenen unverwechselbaren Geschmack unterschiedlicheTee-Trinker an", sagt Dr. Matthias Stenger, Leiter des OstfriesischenTeemuseum Norden, der das Aufnahmeverfahren initiiert hatte.Gemäß überlieferter Praxis wird heißer, echter Ostfriesentee überein Stück Kandis ("Kluntje") gegossen, bis es knisternd zerbricht,entgegen dem Uhrzeigersinn Sahne hineingegeben, so dass sie einWölkchen ("Wulkje") bildet, und getrunken ohne vorher zu rühren.Nacheinander kostet man so einen mild-sahnigen, einenaromatisch-puren und einen stark süßen Tee. "Ein Dreiklang, für dender Genießer zuvor seine Echte Ostfriesische Mischung gefunden habenmuss", erläutert Dr. Matthias Stenger. "Nur so entsteht Harmonie derGeschmacks-Noten. Das leise Knistern in der Tasse ist der Tuschdazu."Pressekontakt:TEE - Deutscher Teeverband e.V.Frau Kyra Schaper, PR-ReferentinSonninstraße 28 | 20097 HamburgTel.: +49 40 236016-12 | Fax: +49 40 236016-10E-Mail: presse@teeverband.deWeb: www.teeverband.deOriginal-Content von: Deutscher Teeverband e.V., übermittelt durch news aktuell