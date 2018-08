Ostfriesische Tee Gesellschaft veröffentlicht zweiten Nachhaltigkeitsbericht / Engagement entlang der Lieferkette deutlich ausgebaut

Seevetal (ots) - Welche Nachhaltigkeitsziele wurden erreicht?Welche Maßnahmen wurden umgesetzt und welche sind als nächstesgeplant? Die Ostfriesische Tee Gesellschaft (OTG), Hittfeld, gibt mitihrem zweiten Nachhaltigkeitsbericht umfassende Einblicke undzahlreiche Antworten. Das größte Tochterunternehmen derfamiliengeführten Laurens Spethmann Holding (LSH) gehört mit denTop-Marken Meßmer, MILFORD und OnnO Behrends zu Deutschlandsführenden Teeanbietern. Besonders deutliche Fortschritte hat die OTGim Handlungsfeld Lieferkette erzielt. So gelang es ihr, gemeinsam mitOrganisationen wie Ethical Tea Partnership (ETP), UTZ und RainforestAlliance Sozialstandards im Tee-Ursprung durchzusetzen und den Anteilnachhaltig erzeugter Rohwaren bei der Marke Meßmer auf 60 Prozent beiSchwarz- und Grüntee und auf 50 Prozent bei Kräuter- und Früchteteeszu steigern. Auch die Verpackung wurde nachhaltiger: AlleFaltschachtelkartons für die Marken bestehen jetzt aus 100 ProzentRecyclingmaterial. Um das Thema auch auf Unternehmensebene weiter zuverankern, hat die OTG in 2017 mit einem Nachhaltigkeitsrat ein neuesGremium geschaffen, das dabei unterstützt die Erreichung der Ziele zuüberprüfen und neue Ziele initiiert.Zudem dienen erstmals die Sustainable Development Goals (SDGs) derVereinten Nationen als ein Rahmen für die Nachhaltigkeitsstrategieund -aktivitäten des Unternehmens. Der aktuelle Bericht bezieht sichauf die Geschäftsjahre 2016/2017. Er ist ebenso wie der ersteNachhaltigkeitsbericht des Unternehmens auf Grundlage der GlobalReporting Initiative (GRI) entstanden. Der rund 60-seitige Berichtliegt ab sofort unter https://www.otg.de/verantwortung bereit.Pressekontakt:MuthKommHopfensack 1920457 HamburgTelefon: 040 3070 70720E-Mail: anika.nicolaudius@muthkomm.deOriginal-Content von: Laurens Spethmann Holding AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell