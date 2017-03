"Ostfriesenkiller": neuer ZDF-Samstagskrimi mit Emmy-Gewinnerin Christiane Paul (FOTO)

Mainz (ots) -Eine Mordserie erschüttert die kleine Stadt Norden an derostfriesischen Nordseeküste: "Ostfriesenkiller" am Samstag, 1. April2017, 20.15 Uhr, ist der Auftakt einer neuen ZDF-Samstagskrimireiheum die eigenwillige Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen (ChristianePaul). Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman vonBestsellerautor Klaus-Peter Wolf.Neben Christiane Paul komplettieren Christian Erdmann, BarnabyMetschurat und Peter Heinrich Brix das Kommissariat. In denNebenrollen sind Uwe Bohm, Andreas Pietschmann, Svenja Jung,Sebastian Fräsdorf, Vincent Krüger, Sandra Borgmann und andere zusehen. Regisseur Sven Bohse ("Ku'damm 56") hat den Krimi nach einemDrehbuch von Florian Schumacher inszeniert.Die ersten beiden mit äußerster Brutalität und Präzision getötetenOpfer führen Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen und ihre KollegenFrank Weller (Christian Erdmann) und Rupert (Barnaby Metschurat) zumRegenbogenverein, der sich nicht nur um behinderte Menschen kümmert,sondern auch deren teilweise beachtlichen Vermögenswerte verwaltet.Die Nerven der Mitarbeiter liegen blank. Warum mussten ihr Chef undKai, der sein Freiwilliges Soziales Jahr bei ihnen absolviert,sterben? Auf dem Weg zum Strand findet ein kleiner Junge eine Leiche:Auch der stellvertretende Leiter des Vereins wurde grausam ermordet.Etliche Ermittlungsschritte weiter und erst, als es fast schon zuspät ist, ahnt Ann Kathrin das ganze Ausmaß einer beispiellosenManipulation, die bereits drei Menschen das Leben gekostet hat, unddie sich nun gegen das nächste Opfer richtet.https://presseportal.zdf.de/pm/ostfriesenkiller/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/zdfkrimiAnsprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985180,Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ostfriesenkillerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell