"Ostfriesengrab": ZDF-Samstagskrimi mit Julia Jentsch (FOTO)

Mainz (ots) - Drei junge Menschen werden kurz nacheinander Opfer einesGewaltverbrechens: Im ZDF ist der Samstagskrimi "Ostfriesengrab" nach demgleichnamigen Roman von Klaus-Peter Wolf am 15. Februar 2020, 20.15 Uhr, zusehen. Im vierten Film der Ostfriesland-Krimireihe übernimmt Julia Jentsch ("DerPass") die Rolle der eigenwilligen Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. Der Thrillerist bereits ab Freitag, 14. Februar 2020, 10.00 Uhr, für drei Monate in derZDFmediathek abrufbar.Eine junge Frau hängt, an Seilen aufgeknüpft, tot in einem Baum - offensichtlichwurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens. Der Verdacht fällt auf den Ex-HäftlingDieter Meuling (Anton Noori). Er wird festgenommen, kann jedoch fliehen. KurzeZeit später wird die Leiche einer weiteren jungen Frau gefunden, ihr Körperwurde bis zum Hals im Sand vergraben. Den Ermittlern gelingt es, den flüchtigenDieter Meuling zu stellen, allerdings entgleist die Situation: Meuling wirdtödlich getroffen.Bald taucht eine dritte Leiche auf: Ein junger Mann wurde im Watt an einenHolzpfahl gefesselt und ist in der Flut ertrunken. Es scheint sich um denselbenTäter zu handeln, Meuling war offenbar unschuldig. Dann verschwindet die Tochterdes berühmten Künstlers Freimut Diebold (Udo Samel), der sich gerade inOstfriesland aufhält. Für Kommissarin Ann Kathrin Klaasen und ihre KollegenFrank Weller (Christian Erdmann), Rupert (Barnaby Metschurat) und Kripochef UbboHeide (Kai Maertens) beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.In weiteren Rollen spielen Marek Harloff, Catrin Striebeck, Ernst Stötzner,Andreas Euler, Marie Schöneburg und andere. Stefan A. Lukacs führte Regie, dasDrehbuch schrieb Nils-Morten Osburg.