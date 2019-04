Osterüberraschung im Kreis Mettmann / Mit Spiel 77 zum fünffachen Millionengewinn (FOTO)

Münster (ots) -Im Bergischen Land wird über die Ostertage in diesem Jahrbesonders ausgiebig gefeiert! Ein Spielteilnehmer aus dem KreisMettmann wurde mit der Ziehung am 17. April 2019 bei derZusatzlotterie Spiel 77 zum 5-fachen Millionär.Bei seinem Lotto-Tipp auch die Zusatzlotterien anzukreuzen, kannsich besonders lohnen. Dies wird der neueste Millionär ausNordrhein-Westfalen sicher gern bestätigen. Bei seinem Spiel - perWestLotto-Karte - bei LOTTO 6aus49 für die Ziehungen am 17. und 20.April, hatte der Kunde auch Spiel 77 und SUPER 6 angekreuzt. SeineAusbeute kann sich sehen lassen: Da er als einziger die obersteGewinnklasse treffen konnte, erhält er die gesamte Gewinnsumme von5.077.777 Euro.Axel Weber, Sprecher von WestLotto: "Herzlichen Glückwunsch in denKreis Mettmann. Da hat der Osterhase ein millionenschweres Ei insBergische Land geliefert. Wir freuen uns über den siebtenMillionengewinn des Jahres in Nordrhein-Westfalen."Auch 2018 hatte sich die Zusatzlotterie Spiel 77 als erfolgreicheSpielform für Millionengewinne erwiesen. Im vergangenen Jahr konntenallein sechs Spielteilnehmer durch Zusatzlotterien Millionär werden,zuletzt in der Weihnachtszeit. Jetzt gibt es den ersten NRW-Millionärbei Spiel 77 des Jahres 2019.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell