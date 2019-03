Ostern ohne Cholesterin-Angst - dank Luvos-Heilerde / Das Naturheilmittel kann schädliche Fette wie ein Schwamm binden (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Friedrichsdorf (ots) -Herzinfarkt und Schlaganfall zählen zu den größten Gefahren fürunsere Gesundheit, ausgelöst durch verkalkte Adern (Arteriosklerose).Ein erhöhter Cholesterinspiegel fördert diese schädlichenAblagerungen. Die Ernährung hat einen bedeutenden Einfluss darauf;tierische Fette aus Fleisch, Wurst und Eiern lassen dieCholesterinwerte ansteigen. Die Experten der Deutschen Herzstiftungempfehlen, täglich höchstens 300 Milligramm Cholesterin zu sich zunehmen, doch bei vielen Bundesbürgern liegt die Zufuhr weit darüber.Schleust Nahrungsfette aus dem KörperGesünder wäre es, fettarme Lebensmittel zu wählen und "gute Fette"wie Oliven- oder Rapsöl zu bevorzugen. Zusätzlich kann die mikrofeineLuvos-Heilerde den Cholesterinspiegel auf ganz natürliche Weisepositiv beeinflussen: Die Heilerde ist in der Lage, Cholesterin undFette wie ein Schwamm direkt aus der Nahrung zu binden und aus demKörper zu transportieren. Das besondere Bindungsvermögen vonLuvos-Heilerde mikrofein wird durch ein schonendes Mahl- undSiebverfahren mit moderner Ultraschall-Technik erzielt. Das verleihtihr eine große "innere Oberfläche", womit sie besonders gut mitanderen Stoffen in Wechselwirkung treten kann.Bindet so viel Cholesterin, wie in einem großen Ei stecktUntersuchungen haben gezeigt, dass 1,5 Messlöffel Luvos-Heilerdemikrofein im Magenmilieu 178 Milligramm Cholesterin binden können -das entspricht etwa dem Cholesteringehalt von einem großen Hühnerei.So hilft Luvos-Heilerde, den Körper vor einer erhöhtenCholesterinzufuhr zu schützen, auch wenn Sie an Ostern das ein oderandere Ei mehr als sonst verspeisen. Und die Heilerde hat noch einenweiteren nützlichen Effekt: Sie kann Gallensäuren binden, sodassdiese vermehrt ausgeschieden werden. Dies regt die Neubildung derSäuren an, wofür Cholesterin verbraucht wird. Damit lässt sich derpositive Einfluss auf den Cholesterinspiegel noch verstärken.Reines Naturprodukt ohne chemische ZusätzeDas Naturheilmittel Luvos-Heilerde mikrofein kann über einenlängeren Zeitraum ohne bekannte Nebenwirkungen eingenommen werden.Als reines Naturprodukt wird Luvos-Heilerde aus eiszeitlichem Lössohne chemische Zusätze wie Duft-, Farb- oder Konservierungsstoffehergestellt. Sie verfügt über eine einzigartige natürliche Mischungvon wertvollen Mineralien und Spurenelementen.Herzgesunde ErnährungLaut Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)sollten wir maximal 60 - 80 Gramm Fett pro Tag zu uns nehmen. Dazuist es sinnvoll, tierische Fette zu meiden und fettarme Milchprodukteauf den Speiseplan zu setzen. Pflanzliche Fette wie Olivenöl undfette Fische wie Lachs sind dagegen ratsam, denn sie enthaltenungesättigte Fettsäuren, die cholesterinsenkend wirken. Hilfreichsind auch Ballaststoffe aus Obst, Gemüse und Vollkornprodukten.Mehr Informationen unter www.luvos.dePreise und Bezugsquellen: Luvos-Heilerde mikrofein ist inApotheken, Reformhäusern, ausgewählten Drogerien undBio-Fachgeschäften erhältlich. Pulver: 380 Gramm ca. 9,99 Euro, 750Gramm ca. 15,99 Euro. Kapseln: 60 Stück ca. 9,99 Euro, 100 Stück ca.15,99 Euro.Pressekontakt:Ariane Kaestner, Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG,Fon: +49 (0) 6175 - 93 23 0, Fax: +49 (0) 6175 - 93 23 20,E-Mail: presse@luvos.de, www.luvos.deOriginal-Content von: Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell