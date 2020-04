Vor Ostern keine Lockerung der Kontaktbeschränkungen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Ende der Osterferien werden die Kontaktbeschränkungen in Deutschland nicht gelockert. Die bestehenden Regeln werden mindestens bis zum 19. April verlängert, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer erneut von technischen Problemen überschatteten Telefonkonferenz nach einem Gespräch mit dem Länderchefs. Eine Pandemie kenne keine Feiertage, sagte Merkel.

Sie appellierte an die Bevölkerung, zu Ostern zu Hause zu bleiben und auf Reisen zu verzichten. In mehreren Ländern waren die Regelungen ohnehin schon bis 19. April in Kraft.

Foto: über dts Nachrichtenagentur