Unterföhring (ots) -- Erstmals im deutschen Fernsehen: Alle Filme der "Harry Potter"-Saga zusammen mit "PHANTASTISCHE TIERWESEN: GRINDELWALDS VERBRECHEN" auf dem neuen Pop-up-Channel "Sky Cinema Harry Potter HD" zwischen 9. und 26. April - Mit Sky Q die Hits der Wizarding World auch in brillanter UHD Qualität - Alle Filme auch On Demand und mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket abrufbarUnterföhring, 1. April 2020 - Für alle Fans der Wizarding World, verleiht Sky Ostern einen Hauch von Magie...Zwischen 9. und 26. April zeigt der Pop-up-Sender "Sky Cinema Harry Potter HD" alle Filme der "Harry Potter"-Saga sowie "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen".Über zwei Wochen lang präsentiert "Sky Cinema Harry Potter HD" folgende Filme des Fantasy-Epos rund um die Uhr. Alle Filme der "Harry Potter"-Saga sind mit dabei, also können sich die Fans freuen auf: - "HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN[TM]" - - "HARRY POTTER UND DIE KAMMER DES SCHRECKENS[TM]" - "HARRY POTTER UND DER GEFANGENE VON ASKABAN[TM]" - "HARRY POTTER UND DER FEUERKELCH[TM]" - "HARRY POTTER UND DER ORDEN DES PHÖNIX[TM]" - "HARRY POTTER UND DER HALBBLUTPRINZ[TM]" - "HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES: TEIL 1[TM]" - "HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES: TEIL 2[TM]"Auch der letzte Blockbuster der Wizarding World "PHANTASTISCHE TIERWESEN: GRINDELWALDS VERBRECHEN[TM]" ist mit dabei.Michaela Tarantino, Vice President Cinema, Sky Deutschland: "Bei Sky gibt's in diesem Jahr zauberhafte Ostern. Film-Fans können sich auf alle 'Harry Potter'-Hits freuen und dorthin zurückkehren, wo alles mit dem legendären "HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN" begann, bevor sie den neuesten Film aus der Wizarding World genießen: 'PHANTASTISCHE TIERWESEN: GRINDELWALDS VERBRECHEN[TM]'. Die beliebten Hits gibt es rund um die Uhr auf dem Pop-up Channel 'Sky Cinema Harry Potter HD'. Alles auch auf Abruf und in UHD. Das bietet nur Sky.""Sky Cinema Harry Potter HD" läuft von 9. bis 26. April und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Special.Mit Sky Q können alle Filme auch in brillanter Ultra HD-Auflösung angesehen werden. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket sind die Hits ebenfalls abrufbar.