Hamburg (ots) -Bibel TV begleitet seine Zuschauer durch das christliche Jahr. ZuOstern stehen die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu Christi undseine Auferstehung im Mittelpunkt. Ostern ist aber auch einweltliches Fest mit viel Zuversicht und Aufbruchstimmung, das mitsei-nen Osterbräuchen von den meisten Menschen gefeiert wird. BibelTV möchte mit seinem Programm an die biblischen Wurzeln dieses Festeserinnern und erfüllt damit seine selbst gewählte Mission, auf Jesushinzuweisen, mehr über die biblische Geschichte zu erfahren und Jesuskennenzulernen - "vielleicht wird ja mehr draus!"Das Osterprogramm kombiniert eine Vielzahl spezifischerBotschaften über verschiedene Genres hinweg zu einem festlichenVollprogramm für die ganze Familie. Dazu gehören Gottesdienste,Musik- und Theateraufführungen, Spielfilme und Dokumentationen undvieles andere.Bibel TV - Die Programmhighlights zu Ostern:Gottesdienste:Karfreitag:10:00 Uhr ERF Gottesdienst zu Karfreitag15:00 Feier vom Leiden und Sterben Christi - live aus MünsterKarsamstag:23:25 Celebration of Hope vom IFC München mit Hauptpastor TobiasTeichen.Das ICF München ist eine überkonfessionelle Freikirche auf biblischerGrundlage, die aus dem Traum entstanden ist, Kirche für die Menschenwieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten.Ostersonntag:10:00 Uhr Live-Pontifikalamt zum Osterfest aus Köln11:30 Uhr ERF Gottesdienst zu Ostern14:00 Uhr Stunde des Höchsten mit Bibellesen zu Ostern17:00 Uhr Hour of Power - OstergottesdienstOstermontag:10:00 Uhr Gloria Gottesdienst Ostern - mit Pfarrerin Sabine Löw ausStuttgartFestliche Musik und Aufführungen:Karfreitag:08:00 Uhr Passionsspiele St. Margarethen - Premiere aus dem Jahr2016Die Passionsspiele St. Margarethen finden alle 5 Jahre statt. 600ehrenamtliche Laiendarsteller spielen vor über 1000 Besuchern dieGeschichte Jesu bis zu dessen Auferstehung nach11:00 Uhr Gaetano Donizetti: Messa da RequiemDramatische und abwechslungsreiche Inszenierung von GaetanoDonizettis Messa da Requiem. Dirigent: Leonardo Garcia Alarcon.Solisten: Ambroisine Bre, Fabio Truempy, Giuseppina Bridelli, NikolayBorchev.12:30 Uhr J.S. Bach: JohannespassionAufzeichnung aus dem Jahr 2014 unter der Leitung von Simon RattleDie Johannespassion ist neben der Matthäuspassion die einzigevollständig erhaltene authentische Passion Bachs. Ihre Uraufführungfand am Karfreitag, dem 7. April 1724, in der Nikolaikirche inLeipzig statt.Ostersonntag:18:00 Uhr Ludwig van Beethoven: Missa SolemnisDie Missa Solemnis ist eines der längsten und größten WerkeBeethovens. Mit dem Koninklijk Concertgebouworkest und demNiederländischen Rundfunkchor unter der Leitung von NikolausHarnoncourtSolisten: Marlis Petersen (Sopran), Elisabeth Kulman (Alt), WernerGüra (Tenor) und Gerald Finley (Bass)Ostermontag:10:30 Uhr Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 2 c-Moll,"Auferstehungssinfonie" (2016)Eine Sinfonie in fünf Sätzen: Die sogenannte Totenfeier ist dererste der beiden monumentalen Rahmensätze, während der Schlusssatzdie Idee der Auferstehung vertont. Mit dem Royal ConcertgebouwOrchestra und der Groot Omroepkoor unter der Leitung von DirigentDaniele Gatti. Solisten: Annette Dasch und Karen CargillSpielfilme:Karfreitag:21:45 Uhr Der Fall Jesus - Spielfilm nach der wahren Geschichtevon Lee Strobel ("The Case For Christ").Journalist Lee Strobel hat sich als knallharter Faktenjäger einenNamen gemacht und wird zur Chicago Tribune berufen. Ein Leben auf derErfolgsspur - bis seine Frau Leslie zur überzeugten Christin wird.Die Welt des Atheisten Lee gerät in Schieflage - ist er dochüberzeugt, dass Glaube Humbug sei. Er beginnt, Fakten und Beweise zusammeln - und sieht sich mit anderen Ergebnissen konfrontiert, als ererwartet hätte...Ostersonntag:20:15 Uhr Die Bibel - Jesus Teil 1 und 2 - SpielfilmItalien/Deutschland 1999Jesus (Jeremy Sisto) wird von Zukunftsvisionen heimgesucht, dieihm seinen Einfluss auf die Welt verdeutlichen. Doch wie soll es dazukommen? Er ist doch nur ein einfacher Zimmermann, der mit seinemVater Josef (Armin Müller-Stahl) nach Arbeit sucht. Erst seine MutterMaria (Jacqueline Bisset) erinnert ihn an seine Berufung, der Jesusdaraufhin zu folgen beginnt. - Der in Marokko und auf Malta gedrehteFilm verknüpft gewohnte Stilmittel eines Bibelfilms mit modernenElementen und wurde für zwei Emmy Awards (bester Film, beste Maske)nominiert.Ostermontag:17:55 Das Markus-Evangelium - SpielfilmDas Evangelium nach Markus gilt als ältestes der vier kanonischenEvangelien. Es berichtet vom öffentlichen Wirken Jesu, wie er denMenschen dient, sie lehrt und heilt. - Fünf Jahre dauerten dieDreharbeiten zu Regisseur David Battys epischem Spielfilm. Gestütztauf die neuesten theologischen, historischen und archäologischenForschungsergebnisse bietet er eine authentische Darstellung von JesuLeben und Sterben.20:15 Uhr The Savior - Spielfilm, Israel/ Bulgarien 2013Mit Shredy Jabarin, Yussuf Abu-Warda, Mohammad Bakri, GhassanMashiniVon der übernatürlichen Empfängnis bis zum qualvollen Tod, derAuferstehung und der Himmelfahrt - das Leben Jesu wird in diesem Filmvon Menschen in Szene gesetzt, die heute dort leben, wo auch Jesus zuHause war.Weitere Highlights:Karfreitag:17:20 Uhr Das Johannes-Evangelium - Das Johannesevangeliumvorgelesen und mit Filmszenen untermalt.Karsamstag:17:00 Uhr Drive Thru History - Der Prozess gegen Jesus + DieKreuzigungEr war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat dasWeltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazareth. 