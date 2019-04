Unterföhring (ots) -14. April 2019. Dwayne, bitte rette mich! Im actionreichenKino-Revival der Kultserie "Baywatch" (1989-2001) ist kein Geringererals das charmante Muskelpaket "The Rock" Johnson derChef-Bademeister. An seiner Seite paddelt der ebenfalls perfekttrainierte Zac Efron, der sich gleich in seine hübscheLifeguard-Kollegin Alexandra Daddario vergucken darf. Gemeinsammüssen sich die vielbeschäftigten Adrenalin-Junkies neben denBadegästen auch noch um einen Drogenring kümmern. Schön für alleFans: Es gibt ein Wiedersehen sowohl mit Pamela Anderson als auchDavid "The Hoff" Hasselhoff in Nebenrollen ... ProSieben zeigt"Baywatch" am Karfreitag, 19. April 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Malim Free-TV."Baywatch" (OT: "Baywatch") Am Karfreitag, 19. April 2019, um20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2017 Genre: ActionkomödieRegie: Seth GordonPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEPeter EschSenior Redakteur / stellvertretender Vice PresidentKommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR Fiction Medienallee 7 ·D-85774 Unterföhring Tel. +498995071177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktion: Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com Alle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sieunter www.p7s1-pr.de . Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell