Der Bundesliga-Samstag mit 26 Toren in der live kommentierten "hisTOOORischen Sky Konferenz, Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann melden sich ab 15.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD- Der "Masters Super Sonntag" auf Sky Sport 2 HD mit Bernhard Langer als Co-Kommentator seiner beiden historischen Triumphe von 1985 und 1993- Erstausstrahlung 35 Jahre danach: am Sonntag ab 21.00 Uhr ist die Übertragung von Bernhard Langers erstem Masters-Sieg 1985 erstmals überhaupt im deutschen Fernsehen zu sehen- "Wontorra - Allein zu Hause" mit Gladbach-Trainer Marco Rose am Sonntag um 10.45 Uhr auf Sky Sport News HD- Dienstag bis Freitag: "Dein Verein" mit dem SC Paderborn, dem Hamburger SV, dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie tägliche Thementage auf Sky Sport 2 HD- Sky Sport News HD mit allem aus der Welt des Sports zu Zeiten der Corona-Krise live im Free-TV, "Matze Knops Home Office" werktags um 17.30 Uhr sowie dem täglichen Fitnessprogramm für die Zuschauer im "Sky Gym" mit Nele Schenker- Die meisten Inhalte mit Sky Q ab sofort jederzeit auch auf Abruf- #wirbleibenzuhause: Informationen und die Übersicht zum aktuellen Programm von Sky Sport sind unter sky.de/bestesport abrufbarAuch am langen Osterwochenende dürfen sich Zuschauer bei Sky auf sportliche Höhepunkte freuen: Spektakuläre Spiele der Bundesliga-Vergangenheit in der "hisTOOORischen Sky Konferenz" neu zusammengestellt und live kommentiert, der "Masters Super Sonntag" mit Bernhard Langer als Co-Kommentator seiner beiden Masters-Triumphe 1985 und 1993 sowie zahlreichen weitere Sport-Highlights der vergangenen Jahre.Die "hisTOOORische Sky Konferenz" am SamstagnachmittagIn der "hisTOOORischen Sky Konferenz" geht die Bundesliga an diesem Samstag weiter. Auf dem Programm steht dann der 29. Spieltag der aktuellen Saison, die Sky mit Duellen der Vergangenheit in einer live produzierten "hisTOOORischen Sky Konferenz" fortsetzt. Fußballfans erwarten dieses Mal insgesamt 26 Tore in den Begegnungen FC Bayern - Fortuna Düsseldorf, SC Paderborn - Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt, SC Freiburg - Bayer Leverkusen und 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim, die zwischen 2008 und 2016 stattfanden.Die fünf historischen Partien werden von Kai Dittmann, Hansi Küpper, Jonas Friedrich, Roland Evers und Toni Tomic in einer neu produzierten Konferenz live kommentiert. Ab 15.00 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann durch die Bundesliga-Übertragung der "hisTOOORischen Sky Konferenz". Im Anschluss wird Sky im Rahmen von "Alle Spiele, alle Tore" wie gewohnt die Highlights des Spieltags zusammenfassen und zudem jeweils eine fiktive Tabelle auf Basis der historischen Partien präsentieren. Ab 18.30 Uhr steht dann eines der Topspiele zwischen dem FC Schalke und Werder Bremen aus der Vergangenheit an.Komplettiert wird das Bundesliga-Programm über die Osterfeiertage mit einigen der größten Momente der Bundesliga-Geschichte in der "Bundesliga Collection" am Samstag und Sonntag sowie einem "Best of" von "Dein Verein" am Karfreitag und Ostermontag, in dem Sky eine Bestandsaufnahme der aktuellen Saison für die einzelnen Bundesliga-Klubs vornimmt.Der "Masters Super Sonntag" mit einer deutschen TV-Erstausstrahlung und Bernhard Langer als Co-Kommentator seiner Erfolge von 1985 und 1993Trotz der Corona-bedingten Verschiebung des Masters 2020, das eigentlich an diesem Wochenende in Augusta hätte stattfinden sollen, dürfen sich Golffans bei Sky auf ein echtes Golf-Highlight freuen. Am Ostersonntag zeigt Sky am "Masters Super Sonntag" über den ganzen Tag hinweg die Entscheidungen und die offiziellen Turnierfilme von einigen der besten Masters-Auflagen der Vergangenheit. Fans können dort noch einmal die Erfolge von Bernhard Langer 1985 und 1993, Jack Nicklaus' sechsten Triumph 1986, Tiger Woods' ersten Masters-Sieg 1997 sowie sein sensationelles Comeback 2019 erleben.Ab 6.00 Uhr morgens zeigt Sky auf Sky Sport 2 HD in umgekehrter chronologischen Reihenfolge jeweils die entscheidende vierte Runde jedes Turniers. Mit Ausnahme des Turniers von 2019 wird Sky die Übertragungen jeweils im US-Originalkommentar zeigen. 35 Jahre nach Bernhard Langers erstem Masters-Sieg wird dabei die Übertragung des Turniers von 1985 ab 21.00 Uhr erstmals überhaupt im deutschen Fernsehen zu sehen sein.Als besonderes Highlight wird Bernhard Langer aus Boca Raton in Florida zugeschaltet und seine beiden Siege in Augusta zusammen mit Kommentator Jonas Friedrich begleiten. Das Turnier von 1993 steht um 15.00 Uhr auf dem Programm, das von 1985 um 21.00 Uhr.Zusätzlich zu den TV-Übertragungen von damals wird Sky Sport jeweils auch den offiziellen Turnierfilme aus jedem der fünf Jahre zeigen, die exklusiv für Sky Q Kunden bereits ab Donnerstag auf Abruf zur Verfügung stehen.Der Weg des FC Liverpool zum Triumph in der UEFA Champions League 2018/19 und große Finals der Königsklasse aus den vergangenen JahrzehntenNeben dem "Masters Super Sonntag" stehen die Ostertage bei Sky Sport 2 HD im Zeichen des großen internationalen Fußballs. Am Freitag dreht sich alles um die "Big Six" der Premier League, wie Liverpool, ManCity, ManUnited, Chelsea, Tottenham und Arsenal auch genannt werden. Jürgen Klopp und seinen "Reds" gehört dann am Samstag die Bühne, wenn Sky noch einmal den Weg seiner Mannschaft zum Gewinn der UEFA Champions League 2019 zeigt. Am Ostermontag blickt Sky noch weiter in die Vergangenheit und zeigt einige der aus deutscher Sicht denkwürdigsten Endspiele der europäischen Königsklasse in voller Länge, unter anderem Real Madrid - Eintracht Frankfurt 1960, die drei Bayern-Finalsiege zwischen 1974 und 1976, HSV - Juventus 1983 und das deutsche Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund 2013 in Wembley."Wontorra - Allein zu Hause" mit Marco RoseAuf Sky Sport News HD meldet sich Jörg Wontorra ab sofort wieder regelmäßig und wird in "Wontorra - Allein zu Hause" Gäste aus der Fußballwelt per Schalte zum Gespräch begrüßen. Dieses Mal ist Marco Rose zugeschaltet. Der Trainer von Borussia Mönchengladbach machte im bislang letzten Bundesliga-Spiel vor der Unterbrechung des Spielbetriebs bereits die Erfahrung, wie sich Spiele ohne Zuschauer anfühlen, als sein Team den 1. FC Köln im ersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte bezwang. Er spricht über die derzeitige Ausnahmesituation, wie sich in Zeiten wie diesen das Training gestalten lässt und wie man eine Mannschaft psychologisch und sportlich auf eine Fortsetzung der Saison vorbereitet, für die noch kein exakter Termin festgelegt wurde. Das Interview wird am Sonntag um 10.45 Uhr ausgestrahlt. Wiederholungen sind für Montag 19.00 Uhr und 23.00 Uhr geplant.Die kommende Woche auf Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport 2 HD mit "Dein Verein" und täglichen ThementagenVon Dienstag bis Freitag steht bei "Dein Verein" jeden Tag die bisherige Saison eines Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga im Fokus. Das einstündige Format läuft täglich um 13.00 und 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie ab 21.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD. Über das Format hinaus werden für Abonnenten auch die besten Spiele des jeweiligen Klubs aus der aktuellen Saison nochmal in voller Länge zu sehen sein. In der kommenden Woche stehen von Dienstag bis Freitag der SC Paderborn sowie die drei Aufstiegsfavoriten Hamburger SV, VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld auf dem Programm.Bei Sky Sport 2 HD stehen von Dienstag bis Freitag wieder tägliche Thementage an, darunter unter anderem der Tennis-Mittwoch mit dem neuen Talk-Format "Kurz Cross - das Tennis Spezial" um 18.30 Uhr und den ATP-Masters-Finals des Jahres 2019 sowie der Handball-Donnerstag, an dem Sky um 18.30 Uhr "Auszeit - das Handball Spezial" sowie den ganzen Tag lang die besten Spiele der SG Flensburg-Handewitt aus der Titelverteidigungssaison 2018/19 zeigt.Noch mehr Sport-Highlights mit Sky Q ab sofort jederzeit auf AbrufBeste Unterhaltung rund um die Uhr bietet On-Demand-Angebot von Sky Sport. Reportagen der "Bundesliga Collection", Tennis-Highlights von Boris Becker, Pete Sampras oder Andre Agassi in "Tennis Legends - Best Shots!", Saison-Rückblicke der vergangenen zehn Jahre aus der Premier League und alle Formel-1-Rennen der Saison 2019 stehen exklusiv für alle Sky Q Kunden über den Receiver auch auf Abruf zur Verfügung. Hinzu kommen ab Donnerstag die offiziellen Turnierfilme des Masters in Augusta aus den Jahren 1985, 1986, 1993, 1997 und 2019. Außerdem stehen im Rahmen des für alle Abonnenten geöffneten Sky Cinema- und Entertainment-Angebots zahleiche Sportfilme wie unter anderem "Pelé - Der Film", "Rush - Alles für den Sieg" und "Die Kunst zu gewinnen - Moneyball" zur Auswahl.Immer umfassend informiert: Alles aus der Welt des Sports zu Zeiten der Corona-Krise im Free-TV auf Sky Sport News HDDarüber hinaus bleibt Sky Sport News HD auch in Zeiten der Corona-Krise die zenrale Informationsstelle für alle Sportinteressierten. Hier können sich Fans umfassend und topaktuell darüber informieren, was die aktuelle Situation in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt konkret für den Sport bedeutet. Neben den Neuigkeiten aus den großen Sport-Ligen, aus den Vereinen und von den Athleten wird Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch die wichtigen Pressekonferenzen außerhalb der Sportwelt regelmäßig live übertragen, unter anderem die des Robert-Koch-Instituts und der Bundespressekonferenz.An jedem Werktag um 17.30 Uhr meldet sich "Matze Knops Home Office". Aus seinem heimischen TV Studio sorgt der Comedian für Ablenkung und Unterhaltung. Die 15-minütige Show steht auch auf Abruf sowie auf allen Sky Social-Media-Kanälen zur Verfügung. Täglich um 9.30 Uhr begrüßt Moderatorin Nele Schenker die Zuschauer im "Sky Gym", um sie mit ihrem täglichen Fitnessprogramm auch in den eigenen vier Wänden in Form zu halten.