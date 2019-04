Mainz (ots) -Am Ostermontag, 22. April 2018, 15.05 Uhr, zeigt das ZDF denerfolgreichen Kinofilm "Ostwind 2 - Rückkehr nach Kaltenbach". NebenHanna Binke in der Hauptrolle spielen Amber Bongard, JannisNiewöhner, Marvin Linke, Cornelia Froboess, Nina Kronjäger, JürgenVogel, Walter Sittler und andere.Als Mika (Hanna Binke) eines Morgens nach einem ungewöhnlichenTraum erwacht, ist ihr klar, dass sie die Sommerferien nicht wie vonihren Eltern (Nina Kronjäger, Jürgen Vogel) geplant in Parisverbringen wird. Stattdessen setzt sie sich in den Zug nach GutKaltenbach, dem Pferdehof ihrer Großmutter Maria (Cornelia Froboess).Dort erfährt Mika, dass der Hof kurz vor der Pleite steht. Denn inder Nähe hat Leopold Sasse (Max Tidof) ein Leistungszentrum fürPferdesport eröffnet und das berühmte Turnier "Kaltenbach Classics"einfach übernommen. Mikas Freundin Fanny (Amber Bongard) überredetsie, mit ihrem Pferd Ostwind bei dem Turnier anzutreten undKaltenbach mit dem Preisgeld zu retten. Doch Mika ist mit denGedanken ganz woanders: im Wald, bei ihrer ungewöhnlichenBekanntschaft, dem Streuner Milan (Jannis Niewöhner).Den ersten Kinofilm "Ostwind - Zusammen sind wir frei" zeigt dasZDF am Karfreitag, 19. April 2019, 9.23 Uhr. Mit "Bibi &Tina - Vollverhext!" (Karfreitag, 7.35 Uhr) und "Bibi & Tina - Mädchen gegenJungs" (Ostermontag, 8.50 Uhr) hat das ZDF zwei weitereKino-Klassiker im Osterprogramm.Weitere Highlights an den Feiertagen: Das ZDF zeigt an Karfreitagund Ostermontag bekannte Märchen sowie Astrid-Lindgren-Klassiker mitPippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga.Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/osternAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ostern-im-zdf/http://zdftivi.dehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell