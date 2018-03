Berlin (ots) -Millionenfach nutzen Patienten in Deutschland jedes Jahr den"Apothekenfinder 22 8 33", um in den Ferien, an Wochenenden undFeiertagen wie Ostern die nächstgelegene Nacht- und Notdienstapothekezu finden. Im Jahr 2017 wurde das Angebot der Apotheken von denPatienten insgesamt 13,1 Millionen Mal in Anspruch genommen. DenLöwenanteil davon verbuchte die Suche auf dem Gesundheitsportalwww.aponet.de mit 12,2 Millionen Abrufen. Dahinter folgt dieSmartphone-App mit 580.000 Abrufen. Per Festnetztelefon oder Handy(inklusive SMS) haben den "Apothekenfinder 22 8 33" insgesamt 350.000Nutzer zwischen Rügen und Bodensee in Anspruch genommen. Das hat dieABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände berechnet, diediesen Service bundesweit anbietet und für die Osterferien alleReisenden, aber auch Daheimgebliebene darauf hinweist.Der "Apothekenfinder 22 8 33" bietet jedem Patienten im Ernstfalleine schnelle und bequeme Adresssuche für eine geöffnete Apotheke inder Nähe an: Die kostenfreie App für Smartphones gehört ebenso zumAngebot von Suchoptionen wie die mobile Webseitewww.apothekenfinder.mobi für Handys. Per Mobiltelefon kann manbundesweit ohne Vorwahl die 22 8 33 anrufen oder eine SMS mit derfünfstelligen Postleitzahl dorthin schicken (69 Cent pro Minute/SMS).Von zu Hause aus können Patienten kostenfrei die Festnetznummer 080000 22 8 33 wählen oder auf das Gesundheitsportal www.aponet.dezugreifen. Die Kontaktdaten der Notdienstapotheken in der Nähe hängenaber auch im Schaufenster jeder Apotheke aus und werden in vielenLokalzeitungen im jeweiligen Serviceteil abgedruckt.Zum Hintergrund: Der Nacht- und Notdienst der mehr als 19.000Apotheken garantiert eine flächendeckende Arzneimittelversorgung imgesamten Bundesgebiet rund um die Uhr. Etwa 1.300 Apotheken versorgenjede Nacht, jeden Sonn- oder Feiertag insgesamt 20.000 Patienten. ProJahr werden fast 500.000 Notdienste geleistet. Je nach regionalenGegebenheiten ist die Notdienstfrequenz für die einzelnen Apothekenunterschiedlich hoch: Im Freistaat Bayern, einem Flächenland, musseine Apotheke im städtischen München durchschnittlich 14 malNotdienst pro Jahr leisten, während eine Apotheke im ländlicherenRothenburg dies 74 mal pro Jahr tun muss.Weitere Informationen unter www.abda.de und www.aponet.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004 132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004 137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell