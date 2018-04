Berlin (ots) - Der Theaterregisseur und künstlerische Leiter derBerliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, hat sich skeptisch über dieZukunft der Berliner Volksbühne nach dem angekündigten Rückzug vonChris Dercon als Intendant geäußert.Ostermeier sagte dazu auf radioeins vom Rundfunk BerlinBrandenburg (13.04.2018 um 13.40Uhr):"Ich bin sehr ratlos, was man da jetzt machen soll, die Strukturist kaputt. Viele Leute, nicht nur in der Kunst, sondern auch in derVerwaltung und Technik, suchen sich andere Theater, sind an anderenTheatern untergekommen. Also das Haus ist richtig ausgeblutet aufallen Ebenen und kaputt. Und das ist das Ergebnis der Kulturpolitikvon Tim Renner und Michael Müller. Und dazu müssen sie sich dringendverantworten."Über einen möglichen Nachfolger von Chris Dercon sagte er weiter:"Es wird natürlich den ein oder anderen geben, der sagt, dann machich es eben, weil ich nichts Besseres habe. Aber ob man etwas von derBedeutung und Schlagkraft und der künstlerischen Bedeutung wiederinstalliert kriegt, was es mal war, da habe ich erhebliche Zweifel."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioeinsChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-31 100cvd@radioeins.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell