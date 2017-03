"Osterhase hilft gegen Kindesmissbrauch" (FOTO)

Euskirchen/IK (ots) -Jeden Tag werden Kinder in Deutschland missbraucht. Laut eineraktuellen Studie wurde jedes achte Kind sexuell missbraucht.Die Sicher-Stark-Initiative setzt sich seit Jahren mit einemaußergewöhnlichen Präventionskonzept dafür ein, dass die Zahlen nichtweiter ansteigen. Ob sexueller Kindesmissbrauch in der Familie, inder Schule oder durch Fremde geschieht - die Folgen sind verheerendund können die Opfer ein Leben lang begleiten. Das Gefühl vonSicherheit, Geborgenheit und das Vertrauen in andere Menschen könnendurch sexuelle Gewalt oder Missbrauch im Kindesalter gestört werden.Kinder und Jugendliche können sich oft nicht allein vor sexuellemMissbrauch schützen, sie brauchen Hilfe von Erwachsenen oderLehrkräften. Nicht nur Eltern, sondern auch Schulen und Kindergärtensind aufgefordert, Kinder vor Gewalt, Mobbing und Missbrauch zuschützen. Deshalb arbeitet Sicher-Stark seit Jahren mit Kitas undGrundschulen zusammen, um dabei zu helfen.Kind in Gefahr - wir sind da!Die Kampagne "Kinder sicher und stark machen!" unterstütztErwachsene bei dieser schwierigen Aufgabe. Die ehemaligenPolizeibeamten, die bei der Sicher-Stark-Initiative tätig sind,informieren die Kitas und Grundschulen konsequent über sexuelleGewalt an Minderjährigen. Die Internetseite www.sicher-stark.devermittelt wichtige Informationen über das tatsächliche Ausmaß desMissbrauchs, Täterstrategien oder über Anzeichen für Missbrauch.Nicht wegschauen - Am Kinderschutz bauen!Durch diese Hinweise sollen Erwachsene und Lehrkräfte in die Lageversetzt werden, Missbrauch zu erkennen, zu unterbrechen und Kindernzu helfen. Eine wichtige Möglichkeit des Opferschutzes ist auch eineAnzeige des Missbrauchs bei der Polizei und nicht wegzuschauen.Deswegen enthält die Sicher-Stark-Seite vielfältige Hinweise undTipps über die Arbeit der Polizei.6 Punkte, die helfen:Fakten und Risiken bei Missbrauch - Unkenntnis begünstigtMissbrauchKinder und Jugendliche brauchen die Hilfe von Erwachsenen undErziehungsberechtigen, um vor sexuellem Missbrauch geschützt zu sein- oder mit dessen Folgen umgehen zu können. Informieren Sie sich aufder Sicher-Stark-Seite unterhttp://www.sicher-stark-team.de/kindesmissbrauch.cfm überDer böse Mann - Kind gefährdet und was dann...?Wie kann man Kinder am besten schützen?Was ist Kindesmissbrauch?Wie kann man sein Kind schützen?Und was weiß man über die Täter?Woran ist erkennbar, dass ein Kind missbraucht wird?Wer wird zum Täter?Kümmern Sie sich um betroffene Kinder, holen Sie sich Hilfe understatten Sie Anzeige. Kinder können in den meisten Fällen densexuellen Missbrauch nicht alleine beenden, sie brauchen die Hilfevon Erwachsenen und Lehrkräften. Aber in einer solchen Situation sindauch Erwachsene oft überfordert. Vom ersten Verdacht zur Anzeige beider Polizei bis zum Strafverfahren können sich ErwachseneUnterstützung holen. Jede Polizeidienststelle (siehe www.polizei.de)in Deutschland hilft.Die Sicher-Stark-Initiative kann leider nicht überall gleichzeitighelfen und deshalb gibt es ein originelles Ostergeschenk für Sie unddie Kinder, solange der Vorrat reicht. Es wird ab 20.03.2017 einebegrenzte Anzahl von Familien-Sorglospaketen gegen Kindesmissbrauchim Sicherheitsshop unterhttp://www.sicher-stark-team.de/shop-sorglospaket.cfm angeboten.Ab einer Bestellung von zehn Sorglospaketen ist ein Osterpaketsogar gratis.Die Sicher-Stark-Initiative steht für eine der führendenNon-Profit-Organisationen auf dem Gebiet der Gewaltprävention, fürmoderne zielgerichtete Kommunikation und hochkarätigePräventionsexperten. In Deutschland ist das Sicher-Stark-Team längsteine feste Größe, wenn es um anspruchsvolle Veranstaltungen zu demsensiblen Bereich des Kinderschutzes geht. Mitgemischtgeschlechtlichen, pädagogisch geschultenPräventionsexperteInnen führt das Sicher-Stark-Team in ganzDeutschland Kurse, WEBinare und Vorträge für Kinder durch und leistetsomit seinen Beitrag zum Schutz der Kinder vor sexuellem Missbrauch.Bekannt ist die Sicher-Stark-Initiative durch viele Fernsehbeiträgeund Hörfunkberichte geworden.Pressekontakt:Herausgeber:Bundespressestelle Sicher-Stark:Dr. Axel Schäfer (V.i.S.d.P.)Service -Tel. 0180-5550133-2 *Rückfragen und Anmerkungen bitte an:*******************************************Bundespressestelle Sicher - StarkService -Tel. 0180-5550133-2 *Service -Fax: 0180-5 550133-0**0,14 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis0,42 Euro/MinuteBitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir als soziale Einrichtungauf eine Teilfinanzierung über Telefonkosten angewiesen sind. Wirrufen Sie gern zurück.Kontakt: presse@sicher-stark.deOriginal-Content von: Bundespressestelle Sicher-Stark, übermittelt durch news aktuell