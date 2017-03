Osterfestspiele Baden-Baden: Konzerte und Festivallounge mit SWR2 (FOTO)

Baden-Baden (ots) -SWR2 begleitet Osterfestspiele vom 7. bis 17. April /Konzertübertragungen, öffentliche Radio-Aufzeichnungen, Livesendungen/ u. a. "Tosca" im Livestream auf www.SWR2.deDie Baden-Badener Osterfestspiele (7. bis 17. April) strahlen mitihrem Programm rund um Puccinis Oper "Tosca" auch dieses Jahr wiederüber das Festspielhaus hinaus. SWR2 bringt das musikalischeFrühlingsereignis ins Radio und ins Netz. "SWR2 Das musikalischeQuartett" wird am 10. April öffentlich in der Festivallounge imKulturhaus LA8 aufgezeichnet (Sendung am 26. April, 20:03 Uhr). DasMusikmagazin "SWR2 Cluster" sendet am 11. April um 15 Uhr liveebenfalls aus der Festivallounge. Am Ostermontag, 17. April, sendetSWR2 um 10:30 Uhr Béla Bartóks "Konzert für Orchester" mit dergeorgischen Geigerin Lisa Batiashvili und Sir Simon Rattle. Wer livedabei sein will, kann dieses Konzert auch am 14. April ab 18 Uhr imVideostream auf www.SWR2.de verfolgen. Auch das Highlight derFestspiele, Puccinis "Tosca" in einer Neuinszenierung durch PhilippHimmelmann, wird am Ostermontag, 17. April ab 18 Uhr vollständig liveauf www.SWR2.de gestreamt (beide Produktionen: SWR/Arte).Hintergründe und Gespräche mit Klassikstars in SWR2 SWR2 fängt dieBaden-Badener Festspielatmosphäre ein und holt die Künstler ansMikrofon: Christiane Peterlein spricht in "SWR2 Cluster live" (11.April, 15 Uhr) u. a. mit dem "Tosca"-Bass Walter Fink und weiterenMusikern der Festspiele. Auch "Das musikalische Quartett" (10. April,14 Uhr) mit Moderatorin Lotte Thaler (SWR2) bringt Experten undMusiker zusammen: Peter Hagmann (Musikpublizist), Bernd Künzig (SWR2Neue Musik) und Raphael Haeger (Schlagzeuger der BerlinerPhilharmoniker) diskutieren über Aufnahmen von Bartóks "Konzert fürOrchester", das am Ostermontag im "SWR2 Morgenkonzert" (17. April,10:30 Uhr) ausgestrahlt wird.Sendetermine in SWR2 und Livestreams auf www.SWR2.de 11. April, 15Uhr: "SWR2 Cluster - Das Musikmagazin". LIVE von denOsterfestspielen. Karfreitag, 14. April, 18:00 Uhr: "Lisa Batiashvili& Sir Simon Rattle" live auf www.SWR2.de Ostermontag, 17. April,10:30 Uhr: "SWR2 Morgenkonzert" Ostermontag, 17. April, 18:00 Uhr:"Tosca" unter Simon Rattle live auf www.SWR2.de 26. April, 20:03 Uhr:"SWR2 Das musikalische Quartett", Aufzeichnung aus dem KulturhausLA8.Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-foto.de Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Telefon: 07221 929-23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell