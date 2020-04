Osterferien: WDR verlängert Sonderprogramm für Kinder

Köln (ots) -Osterferien #zuhause: Die Koffer bleiben im Schrank. Die Familien bleiben daheim. Auch in den kommenden beiden Ferienwochen bietet das WDR Fernsehen werktags und an Ostermontag ab 9.00 Uhr drei Stunden Information, Spaß und Unterhaltung, unter anderem mit Sonderausgaben der "Sendung mit der Maus", den lustigen Abenteuern von "Rennschwein Rudi Rüssel" und den sportlichen Challenges bei "Kann es Johannes?".Bereits seit Mitte März sind Kitas und Schulen bundesweit geschlossen. Der WDR reagierte schnell. Seit dem 18. März läuft täglich "Die Sendung mit der Maus" im WDR Fernsehen. Seit dem 23. März wird werktags ein dreistündiges Sonderprogramm für Grundschulkinder ausgestrahlt: "Der etwas André Unterricht" mit André Gatzke ("Die Sendung mit der Maus", "Die Sendung mit dem Elefanten") und der Grundschullehrerin Pamela Fobbe wird nun vom bunten Osterferienprogramm abgelöst. Das läuft in der kommenden Woche von Montag (6. April) bis Donnerstag (9. April) und von Ostermontag (13. April) bis Freitag (17. April). Zu sehen gibt es unter anderem:Ab 9.00 Uhr - "Die Sendung mit der Maus - Spezial". Hier erklärt Armin Maiwald zum Beispiel wie ein Feuerwehrauto gebaut wird (6. April), es gibt ein "360-Grad"-Spezial (8. April) und die "Solar-Maus" zeigt, wie aus Sand und Sonne Strom wird (14. April).Ab 9.30 Uhr - "Rennschwein Rudi Rüssel", je zwei Folgen der WDR- Abenteuerserie.10.25 Uhr - "Kann es Johannes?" mit Johannes Büchs10.50 Uhr - "neuneinhalb - deine Reporter"11.00 Uhr - "Wissen macht Ah!"11.25 Uhr - "Die Sendung mit Maus". Zu Beginn beantwortet Ralph Caspers Kinderfragen zum Coronavirus.Gründonnerstag (9. April) stehen dann die beliebten Märchen-Klassiker "Aschenputtel" (9.00 Uhr) und "Des Kaisers neue Kleider" (10.00 Uhr) auf dem Programm.Ostermontag (13. April) folgen der Zeichentrickfilm "Mullewapp - Eine schöne Schweinerei" (9.05 Uhr) und der Familienfilm "Die Legende der weißen Pferde" (10.20 Uhr).Sollten die Schulen auch nach den Osterferien zunächst geschlossen bleiben, plant der WDR sein lernorientiertes, moderiertes Sonderprogramm "Der etwas André Unterricht" wieder aufnehmen.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationDavid HebingTelefon 0221 220 7123wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4563851OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell