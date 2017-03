Osterferien: TUI Urlauber zieht es vor allem nach Spanien Urlaub in Deutschland ebenfalls beliebt / Italien mit größten Zuwächsen

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Ostereier suchen kann man nicht nur im heimischenGarten, sondern auch am Strand. Das denken sich viele Deutsche, diedie Feiertage für einen Urlaub in der Sonne nutzen. TUI hat pünktlichzum Start der Osterferien die Urlaubsvorlieben ihrer Gästeanalysiert. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht Spanien - wiebereits im vergangenen Jahr. Hier sind besonders die KanarischenInseln gefragt, gefolgt von Mallorca. Stark im Kommen ist auch dasspanische Festland, wo TUI das Angebot vor allem in Huelva erweiterthat.Urlaub im eigenen Land erfreut sich nach wie vor großerBeliebtheit, so dass Deutschland im Länderranking Platz 2 belegt. DerKlassiker Italien zählt ebenfalls zu den Top-Zielen und ist mit Platz4 der Aufsteiger im Osterranking. TUI hat 1.000 neue Hotels für jedenGeschmack und jeden Geldbeutel ins Programm aufgenommen, darunterauch das erste TUI Blue Hotel in der Toskana, das am 31. Märzeröffnet. Beliebteste Fernreiseziele über Ostern sind die USA aufPlatz 3 und Thailand auf Platz 5.Wieder gefragt ist auch Ägypten, das zu Ostern bereits eineSonnengarantie bietet und im TUI Ranking den sechsten Platz belegt.Gleich dahinter auf Platz 7 landet die Türkei, die mit dem bestenPreis-Leistungs-Verhältnis im gesamten Mittelmeer und hohenGästezufriedenheits-Werten punktet. Portugal (8), Österreich (9) undGriechenland (10) haben es ebenfalls in den Top 10 der beliebtestenOsterreiseziele deutscher TUI Kunden geschafft.Info: Aktuell sind bei TUI noch Angebote für die Osterferienverfügbar, vor allem in der Türkei, auf Mallorca, Gran Canaria undTeneriffa. Wer seinen Urlaub bislang noch nicht gebucht hat, solltesich dennoch beeilen und Flexibilität mitbringen, sowohl beiReiseziel und -dauer sowie der Wahl des Abflughafens.Eine Woche im Dreieinhalb-Sterne-Hotel Best Family Park ClubEurope auf Teneriffa kostet mit Flug ab/bis Hannover ab 1.203 Europro Person im Familienzimmer mit All Inclusive (Reisezeitraum 11.-18.April).Eine Woche im Viereinhalb-Sterne-Hotel Best Family Felicia Villagean der Türkischen Riviera ist mit Flug und All-Inclusive-Verpflegungab 451 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar (Reisezeitraum 13.-20.April).Information und Buchung in allen Reisebüros mit dem TUI Zeichenoder unter www.tui.com.Diese Meldung sowie ein Foto finden Sie auch im Pressebereichunter www.tuigroup.com.Pressekontakt:Kathrin Spichala, Tel. +49(0)511 567-2125Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell