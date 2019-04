Ostereier bemalen: Kinder vor Salmonellen schützen

Wiesbaden (ots) - Eier auspusten und bunt bemalen: Für Kinder istdas vor Ostern ein Riesenspaß. Doch die kleinen Künstler sollten dieEier lieber nicht direkt mit dem Mund berühren, um eine Infektion mitSalmonellen zu vermeiden. Darauf macht das Infocenter der R+VVersicherung aufmerksam.Bereits wenige Bakterien sind für Kinder gefährlichDie gefährlichen Bakterien tummeln sich nicht nur in den Eiern,sondern unter Umständen auch auf der Schale. "Zwar ist das Risiko,sich beim Eierauspusten mit einer Durchfallerkrankung zu infizieren,nicht so groß wie beim Verzehr roher Eier. Bei Kindern reicht abereine kleine Menge Salmonellen für einer schwere Infektion", sagtFriederike Kaiser, Beratungsärztin bei der R+V Krankenversicherung.Ihr Tipp: Vorsichtshalber einen dünnen Strohhalm, eine Einwegspritzeoder einen speziellen Mini-Blasebalg verwenden. "Außerdem ist essinnvoll, die Eier vor und nach dem Auspusten abzuwaschen, am bestenmit warmem Wasser und Spülmittel. So gelangen keine Salmonellen überdie Hände in den Mund."Weitere Tipps des R+V-Infocenters- Wer Eiweiß und Eigelb nach dem Auspusten noch verwendet will,sollte sie in einem geschlossenen Behälter in den Kühlschrankstellen. Empfehlung: anschließend nur gut durchgegart verzehren.- Nach dem Umgang mit rohen Eiern sollten die Hände immergründlich gewaschen werden.- Wem das Risiko einer Salmonellenerkrankung zu groß ist, kannhartgekochte Eier bemalen.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell