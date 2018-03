Oster-Leuchten in Museum und Park Kalkriese / Feuerwerksevent am Ostersonntag, 1. April 2018

Bramsche-Kalkriese (ots) - Das Oster-Leuchten 2018 setzt den Ortder Varusschlacht in Szene. Unter dem Motto "Achtung Germanen!"erlaubt das spektakuläre Pyrotechnikevent am Ostersonntag, 1. April2018, 17 bis 22 Uhr, mit Feuerwerk, Licht und Flammen einen Einblickin das Kampfgeschehen vor rund 2000 Jahren. Passend zur anstehendenSonderausstellung GÖTTER, GLAUBE UND GERMANEN, die am 28. April 2018startet, stehen besonders die Germanen mit ihren Lebens- undGlaubenswelten im Mittelpunkt. Mit faszinierenden Effekten zeichnetdas Feuerwerk imposante Bilder an den Nachthimmel über Kalkriese.Auch beim diesjährigen Oster-Leuchten ist das große Feuerwerk in dereinsetzenden Dunkelheit der Höhepunkt des Abends. In sieben Kapitelngeht es mit Deutschlands größtem Feuerwerksunternehmen WECO auf eine"pyrotechnische Reise". Gewittergrollen, zuckende Blitze amtiefschwarzen Himmel über der germanischen Wildnis führen dieZuschauer in eine andere Welt. Rote Explosionen und brokatglänzendesGold versinnbildlichen den Einmarsch der Römer. Mit faszinierendenEffekten wird das Kampfgeschehen in eindrucksvollen Bildern an dasFirmament gemalt. Immer wieder entführen gewaltige Farbexplosionen indie Glaubenswelten der einstigen Gegner. Das große Vorprogrammstartet ab 17:00 Uhr. Aktuelles zur Forschung können Interessierte inVorträgen erfahren. Eine archäologische Parkführung mit bietet denBesuchern die Gelegenheit sich aktiv auf die Spuren der Funde zubegeben. Im Außengelände erlauben so genannte Zeitinseln den Blick indie Vergangenheit. Bei Fackelführungen in der Dämmerung entdeckenGroß und Klein immer wieder geheimnisvolle Orte. Und auch dieKlassiker bei den Kindern, das Mitmachprogramm "Kleider machen Römer"und "Ein feuriges Erlebnis", fehlen nicht im buntenVeranstaltungsangebot. Im Museum stehen öffentliche Führungen undKurzvorträge zur Varusschlacht und zum Fundplatz Kalkriese auf demPlan.Pressekontakt:Caroline FlöringVARUSSCHLACHT im Osnabrücker LandMuseum und Park KalkrieseTel. 05468 9204-40E-Mail: caroline.floering@kalkriese-varusschlacht.deOriginal-Content von: Varusschlacht Im Osnabrücker Land, übermittelt durch news aktuell