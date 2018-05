Osteoporose-Patienten sind unterversorgt (VIDEO)

München (ots) -Muttertag am 13. Mai: Frauenkrankheit Osteoporose- 6,5 Millionen Frauen betroffen- Früherkennung zu selten genutzt und Therapiemöglichkeiten häufignicht ausgeschöpftÜber 80 Prozent der Osteoporose-Patienten in Deutschland sindFrauen.(1) 6,5 Millionen Frauen leiden an Knochenschwund sowie 1,3Millionen Männer.(1) Osteoporose ist nicht nur stark unter Frauenverbreitet, sie haben auch ein doppelt so hohes Risiko wie Männer anOsteoporose zu erkranken.(2) Mit Osteoporose steigt die GefahrKnochenbrüche zu erleiden, die die Mobilität und Lebensqualität starkbeeinträchtigen können.(3) So führen vor allem Hüftfrakturen zuschwerwiegenden Einschränkungen und sind häufig mit einer erhöhterSterblichkeit verbunden.(4) Dennoch wird Osteoporose häufigunterschätzt, bleibt unerkannt und unbehandelt. Nur 25 Prozent dererkrankten Frauen werden in Deutschland medikamentös behandelt.(5)Zum Muttertag lenkt das Biotech-Unternehmen Amgen die Aufmerksamkeitauf die Frauenkrankheit Osteoporose.Frühe Diagnose durch Knochendichtemessung möglich"Häufig wird Osteoporose von Patienten als unvermeintlicheAlterskrankheit wahrgenommen", sagt Dr. Roman Stampfli,Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Dabei können Vorsorge, einerechtzeitige Diagnose und individuelle Therapien die Krankheiteindämmen und die Lebensqualität verbessern." So erlaubt es eineMessung der Knochendichte, das Risiko für spätere Frakturenvorherzusagen und ist zudem die einzige Möglichkeit einer frühenOsteoporose-Diagnose, das heißt bevor Knochenbrüche auftreten. Jedocherhielten in Deutschland nur 9 Prozent der Patienten innerhalb einesJahres nach einem Knochenbruch eine Knochendichtemessung, so die BoneEvaluation Study (BEST).(6)Medikamente können vor Frakturen schützenMit einer Osteoporose-Erkrankung sind meist Knochenbrücheverbunden - am häufigsten sind Hüft-, Wirbel- undHandgelenksfrakturen.(3) So ergab die BEST-Studie, dass 52 Prozentder Studienteilnehmer innerhalb des dreijährigenBeobachtungszeitraums einen Knochenbruch, viele sogarMehrfachfrakturen erlitten.(7) Jedoch erhielt nur rund jeder zweitePatient mit Osteoporose-bedingten Knochenbrüchen spezielleMedikamente, um vor weiteren Frakturen zu schützen.(4)Informationen zu Diagnose und Therapie auf www.osteoporose.deAnlässlich des Muttertages weist die mehrfache Europa- undWeltmeisterin im Schwimmen, Franziska van Almsick, in einem kurzenFilm auf die große Bedeutung von Bewegung und gesunder Ernährung hin,um die Gefahr von Knochenschwund und Knochenbrüchen zu reduzieren.Denn körperliche Aktivität regt die Knochenbildung an und eineausreichende Versorgung mit Kalzium und Vitamin D stärken dieKnochen.(2, 8) Weitere Details zu Präventionsmöglichkeiten aufwww.osteoporose.deÜber AmgenAmgen ist ein weltweit führendes unabhängigesBiotechnologie-Unternehmen, das mit nahezu 20.000 Mitarbeitern inmehr als 75 Ländern seit über 35 Jahren vertreten ist. In Deutschlandarbeiten wir an zwei Standorten mit fast 650 Mitarbeitern jeden Tagdaran, Patienten zu helfen. Weltweit profitieren jährlich Millionenvon Patienten mit schweren oder seltenen Erkrankungen von unserenTherapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie,Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und beiEntzündungserkrankungen eingesetzt. Wir verfügen über einevielfältige Pipeline und werden bald Biosimilars mit in unserPortfolio aufnehmen. www.amgen.deReferenzen(1) Haeusler B et al. Deutsches Ärzteblatt 2006; 103(39): A2542-8,http://www.aerzteblatt.de/pdf/103/39/a2542.pdf, letzter Zugriff:April 2018(2) http://ots.de/hhsrrk, letzter Zugriff: April 2018(3) CAPTURE THE FRACTURE Report 2012. http://ots.de/Yj9sJf, letzterZugriff: April 2018(4) Cummings SR, Melton III JR. Epidemiology and outcomes ofosteoporotic fractures. Lancet 2002; 359: 1761-7(5) Ström O et al. Arch Osteoporos 2011; 6: 59-155(6) Klein S et al. Referenzen(1) Haeusler B et al. Deutsches Ärzteblatt 2006; 103(39): A2542-8,http://www.aerzteblatt.de/pdf/103/39/a2542.pdf, letzter Zugriff:April 2018(2) http://ots.de/hhsrrk, letzter Zugriff: April 2018(3) CAPTURE THE FRACTURE Report 2012. http://ots.de/Yj9sJf, letzterZugriff: April 2018(4) Cummings SR, Melton III JR. Epidemiology and outcomes ofosteoporotic fractures. Lancet 2002; 359: 1761-7(5) Ström O et al. Arch Osteoporos 2011; 6: 59-155(6) Klein S et al. J Miner Stoffwech 2014; 21: 121-125(7) Hadji P et al. Deutsches Ärzteblatt 2013; 110(4): 52-57,https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/134121, letzterZugriff: April 2018(8) http://ots.de/5H01dD, , letzter Zugriff: April 2018 