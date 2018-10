Osteoporose - Experten online - mehrteilige Vortragsreihe / Die Initiative des Netzwerk-Osteoporose e.v. startet zum Welt-Osteoporose-Tag am 20.10.2018 (FOTO)

Paderborn (ots) -Das Netzwerk-Osteoporose e.V.- Organisation für Patientenkompetenzstartet anlässlich des Welt-Osteoporose-Tag am 20.10.2018 zusammenmit Experten der osteologischen Wissenschaften eine mehrteiligeOnline Vortragsreihe im Internet. Diese Initiative wendet sich aninteressierte Menschen, Patienten, Selbsthilfegruppen,Physiotherapeuten, Biologielehrer, Ausbildungszentren fürGesundheitsberufe, Übungsleiter/Innen, Praxis- und Klinikwartezimmerund an viele andere mehr.Osteoporose (Knochenschwund) zählt lautWeltgesundheits-Organisation zu den zehn bedeutensten Erkrankungen.Derzeit sind in Deutschland ca.8 Millionen Menschen daran erkrankt.Im Zeitalter der Digitalisierung ist es möglich zu jeder Zeit und anjedem Standort auf Informationen zugreifen zu können. Neben denklassischen Maßnahmen der persönlichen Kommunikation zur Beschaffungvon seriösen und wissenschaftlich gesicherten Informationen ist essinnvoll Wissen in Form von Video-Onleinvorträgen und Web-Seminarenanzubieten.Zum Einstieg in das komplexe Thema Osteoporose werden zum 20.10.2018 drei Onlinevorträge auf der Startseite des Netzwerk-Osteoporosee.V. eingestellt. www.netzwerk-osteoporose.de/video/Was bedeutet Osteoporose? (Einführung in das Krankenbild)Wie kommt man zur Diagnose? (Untersuchungen, Facharzt Osteologe,Knochendichtemessung)Osteoporose - Heimtraining für Einsteiger (Anregungen aus derPhysiotherapie)Gemeinsam mit Prof. Dr. med. Diethard M. Usinger, Chefarzt derFachklinik für Orthopädie, der Abteilung für Physiotherapie an derKurpark-Klink Bad Nauheim produzierte das Team desNetzwerk-Osteoporose e.V. die ersten drei Videofilme. "Dies ist derBeginn unserer zehnteiligen Inforeihe mit der Zielsetzung, auf Dauerzeitlich unbegrenzt, seriöse, wissenschaftlicheErkenntnisse/Informationen mit weiteren Osteoporose-Experten undrelevanten Themen in Form von Video-Onlinevorträgen in den nächstenMonaten bereitzustellen" so die Vorsitzende des Netzwerk-Osteoporosee.V. Karin G. Mertel.Zum Beispiel werden künftig folgende Themen angesprochen:Osteoporose und Schmerz / Osteoporose und Ernährung /Knochendichtemessung Osteoporose und Medikamente / Osteoporose undRehabilitation / Osteoporose und COPD/ Osteoporose undSturzprävention / Hormone und Osteoporose /Worin liegt der Nutzen? Täglich 24 Stunden Verfügbarkeiterleichtert zum Beispiel Menschen, die aus gesundheitlichen Gründenicht an lokalen Veranstaltungen teilnehmen können, den Zugang zuwissenschaftlichen Experteninformationen über Bild- und Wortbeitragaus dem Internet. Weiter sind Lehrende damit in der Lage ihrenUnterricht mit wissenschaftlichen Fakten zu komplettierenund zuoptimieren.Selbsthilfegruppenleiter/-innen können die Video-Vorträge zujeder Zeit aufrufen. Damit haben sie Sicherheit, stets aktuelle,wissenschaftlich abgesicherte Informationen an Ihre Mitgliederweitergeben zu können. Arztpraxen und Krankenhäuser können imWartezimmer zu jeder Zeit wertvolle und lehrreiche Informationen zuOsteoporose für Ihre Patienten bereitstellen und vieles mehr.Pressekontakt:Netzwerk-Osteoporose e.V. Organisation für PatientenKompetenz -Ludwigstr. 22 - 33098 PaderbornFrank MertelTel: 05251-280 586 + 05251-21120 - Mobil: 0172- 83 78 965Email: netzwerk-osteoporose@t-online.de -www.netzwerk-Osteoporose.deOriginal-Content von: Netzwerk-Osteoporose e.V., übermittelt durch news aktuell