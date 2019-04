"Der Osten - entdecke, wo du lebst" lüftet das Geheimnis der Sachsenklinik (FOTO)

Leipzig (ots) -Dienstagabend für Dienstagabend zieht Deutschlands erfolgreichsteKrankenhausserie "In aller Freundschaft" ein Millionenpublikum inihren Bann und das seit über 20 Jahren. Die Macher der Doku-Reihe"Der Osten - entdecke, wo du lebst" spüren am 23. April um 21 Uhr imMDR-Fernsehen diesem Phänomen nach.Wenn Dr. Roland Heilmann, Dr. Kathrin Globisch, Dr. Martin Stein &Co. sich um ihre Patienten kümmern, fangen regelmäßig rund fünfMillionen Menschen an zu träumen: So, genau so möchten sie bei ihremnächsten Krankenhausbesuch behandelt werden! Ein Team aus Autoren,Dramaturgen, Produktion und Redaktion sorgt für immer neueGeschichten aus der Sachsenklinik.Dabei spielt neben dem medizinischen Aspekt auch der private eineentscheidende Rolle, weiß Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig. Seitder zweiten Staffel verkörpert sie Dr. Kathrin Globisch. Momentanhält aber vor allem Dr. Roland Heilmanns Liebesleben die Fans aufTrab. In 20 Jahren musste er erst den Tod seiner Tochter Alina undspäter den seiner Frau Pia verkraften. Schauspieler Thomas Rühmannfreut sich, dass Roland endlich wieder eine neue Facette zeigen darf.Der Film aus der Reihe "Der Osten - entdecke, wo du lebst" zeigteinen Blick hinter die Kulissen der 800 qm großen Studios in derLeipziger Media City. Damit die Serie spannend bleibt, entwickelnDramaturgen und Autoren zusammen mit den Darstellern langfristigeFigurenlinien.Mit viel Liebe und Akribie arbeiten auch die Szenen- undKostümbildner sowie die medizinischen Berater. In der Dokumentationkommen aber nicht nur die Macher und Darsteller, sondern auch Fanswie Rentnerin Inge Hochstein oder Lehrer David Groh zu Wort.Spätestens beim Fan-Tag zum 20-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahrwurde offenbar: Von jung bis alt und durch alleGesellschaftsschichten zieht sich die Begeisterung und macht auch vorÄrzten nicht Halt - auch wenn Arztserie und Lebenswirklichkeitteilweise weit auseinander klaffen.Diesen vielen Facetten ist die Redaktion von "Der Osten -entdecke, wo du lebst: Das Geheimnis der Sachsenklinik" nachgegangen.Puzzleartig entstand ein Bild, welches die Geheimnisse derErfolgsstory "In aller Freundschaft" offenbart, zu sehen am 23. Aprilum 21 Uhr im MDR-Fernsehen.Pressekontakt:Kerstin Gensel-Dittmann, Presse und Information, Tel.: (0341) 300 6535 oder E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell