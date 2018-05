Der Osten bekommt nicht, was er wählt

Leipzig (ots) - Betrachtet man die Ergebnisse der Bundestagswahlengetrennt nach Ost und West, zeigt sich, dass die Bundesregierungenseit 1990 kaum die tatsächlichen Wahlentscheidungen der Ostdeutschenwiderspiegelten. Das ergaben Recherchen für das MDR-Projekt "Werbraucht den Osten?". Demnach wären, betrachtet man die Wahlergebnisseim Osten isoliert, nur bei drei von bisher acht Bundestagswahlen dietatsächlichen späteren Regierungskoalitionen möglich gewesen.Auch an anderer Stelle zeigt sich den Recherchen nach eine großeDiskrepanz zwischen dem Wahlverhalten der Ostdeutschen und denpolitischen Verhältnissen im Bund. Bei rein ostdeutschen Wahlen wärebis auf 1990 und 2017 immer ein Dreierbündnis aus SPD, Linken undGrünen möglich gewesen. Tatsächlich kam diese Koalition im Bund abernie zustande.Das dreiteilige MDR-Doku-Projekt "Wer braucht den Osten?" stelltdie Frage in den Mittelpunkt, inwieweit die Prozesse im Osten auchden Westen verändert haben. Der erste Film wird am heutigen Dienstag,29.5.2018, um 22.05 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. MehrHintergründe: www.Wer-braucht-den-Osten.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell