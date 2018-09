Berlin (ots) - Zur Forderung des ifo-Wissenschaftlers JoachimRagnitz in einem FAZ-Interview vom 26. Semptember, Dörfer inOstdeutschland zu schliessen und Abwanderungsprämien zu bezahlenerklärte der Vorsitzende des Demografienetzwerkes ddn, Rudolf Kast:"Ich habe das zuerst für einen schlechten Witz gehalten.Das ist eine planwirtschaftliche Fantasie, die den Lebensentwürfenvon Menschen zuwider läuft.Eine Abwanderungsprämie zu bezahlen und Dörfer zu schliessen, sindsinnlose, unrealistische und unverantwortliche Vorschläge.Es ist zudem ein Denkfehler, diese Logik nur einseitig auf denOsten anzuwenden. Auch in Regionen im Westen kämpfen Gemeinden mitdem demografischen Wandel.Es gibt aber eine Reihe von sehr guten Beispielen, in denen Dörferihre Identität bewahren und im Organisatorischen Zusammenschluss undüber Bürgerbeteiligung - gerade auch der Älteren - ihre Infrastruktursichern.Beispiele sind ärztliche Zentren mit Telemedizin, gemeinsameGesundheits- und Pflegeinrichtungen oder gemeinsame Verkehrsmittelwie ein Bürgerbus.Gerade Versorgungseinrichtungen stellen zudem einen nicht zuunterschätzenden Anteil an Arbeitsplätzen.Der Breitbandausbau sichert die Anschlussfähigkeit und schafftneue geschäftliche Möglichkeiten für die Zukunft.Wir sind in der Lage, mit neuen Technologien neue Lösungen,insbesondere im medizinischen Bereich, aber auch in der Kommunikationund Vernetzung herzustellen und so neue Lebensqualität auch fürländliche Räume zu entwickeln.Ich lade Herrn Ragnitz gerne in eine entsprechende Kommune ein."Pressekontakt:Andreas Scheuermann0177-5057300redaktion@auctority.netOriginal-Content von: Das Demographie Netzwerk (ddn), übermittelt durch news aktuell