Ostdeutsche Startups buhlen um Venture Capital / TechCrunch Disrupt 2018 in San Francisco

Berlin/San Francisco (ots) - Jung, innovativ und aus den neuenBundesländern: Das sind die Unternehmen, die Germany Trade & Invest(GTAI) auf die Konferenz TechCrunch Disrupt in San Franciscobegleitet. In diesem Jahr findet die Disrupt SF vom 05.-07.09.2018statt, bis zu 10.000 Teilnehmer und 1.200 ausstellende Startupswerden erwartet."Unser Ziel ist es, ostdeutschen Startups zu ermöglichen, ihrProfil auf dem amerikanischen Markt zu stärken. Vor Ort können siesich einen ersten Überblick verschaffen und Kontakte zu potenziellenFinanzierungspartnern aufbauen. Gleichzeitig können sich dieTeilnehmer auch mit anderen Startups vor Ort austauschen", sagt SilkePoppe, Bereichsleiterin für die Förderung der neuen Bundesländer beiGTAI.Die Disrupt SF wartet mit einem vielfältigen Programm auf:Schlüsselfiguren aus der Startup- und Hightech-Szene berichten aufder Bühne von ihren Erfahrungen und Einschätzungen. Zudem gibt eskleinere Bühnen mit zahlreichen Workshops, Q&A-Runden undShowcase-Präsentationen. So zum Beispiel das von GTAI organisiertenEvent "German Innovation - A Luncheon Reception" am 06. September.Hier werden sich die ostdeutschen Startups vor einem Publikum mitKurzvorträgen (Pitches) präsentieren und für ihre Unternehmensideenwerben."Die neun Teilnehmer stammen aus den unterschiedlichsten Bereichenwie E-Health, Fintech, Cloud Computing, Künstliche Intelligenz,Mobilität sowie Augmented und Virtual Reality", erklärt Silke Poppeweiter.Einige der mitreisenden Startups sind auch Teil der Digital HubInitiative, die den Aufbau und die Vernetzung zwölf digitaler Hubsmit spezifischen Themenschwerpunkten sowie deren Vermarktung imAusland fördert. Unter der gemeinsamen Dachmarke "de:hub" entstehtdurch die enge Kooperation zwischen Startups, etablierter Wirtschaft,Forschungseinrichtungen und Experten ein einzigartiges, innovativesNetzwerk. Um Gründer und Investoren aus dem Ausland für denDigitalstandort Deutschland zu gewinnen, werden in den zwölf Hubskonkrete Programme für die Herausforderungen der Digitalisierungentwickelt.Germany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell