Bonn (ots) - Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung,Christian Hirte (CDU), ist überzeugt, dass die Lohnunterschiedezwischen alten und neuen Bundesländern nicht beseitigt werden können."Wir werden in den Neuen Bundesländern nie ein solches Gehaltsniveauhaben wie im Westen - dafür fehlen uns die Wachstumsmetropolen, diees im Westen gibt", erklärte Hirte in der "Diskussionssendung Unterden Linden" im Fernsehsender phoenix (Montag, 16. April). Wichtig seies, dass die Politik gezielt die zahlreichen kleinen undmittelständischen Unternehmer fördere. "Wir müssen die kleinenPflänzchen im Osten besonders behandeln. Gleiche Lebensverhältnissewie im Westen werden wir nicht schaffen, aber gleichwertige", soHirte weiter.Er stehe als Ostbeauftragter in engem Austausch mitCSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hinsichtlich der künftigenAnsiedlung des Bundesfernstraßenamts. "Da muss man den Osten in denBlick nehmen, und es ist wichtig, dass Bundesbehörden auch instrukturschwachen Gegenden angesiedelt werden", meinte derCDU-Politiker. Grundsätzlich gebe es für die Menschen im Osten beiallen Problemen keinen Grund, pessimistisch zu sein. "Wir müssen vielselbstbewusster denken, da können wir von den Bayern lernen."Die stellvertretende Fraktionschefin der Linken im Bundestag,Gesine Lötzsch, begrüßte die Berufung eines Ostbeauftragten. "Es wäreaber eine gute Idee gewesen, wenn er ein Vetorecht hätte, etwa wasdie Ansiedlung von wichtigen Institutionen im Osten unseres Landesbetrifft", erläuterte Lötzsch.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell