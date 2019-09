Ost vs. West: Wo am meisten vom Gehalt übrig bleibt

Düsseldorf (ots) - Am Donnerstag jährt sich der Tag der DeutschenEinheit zum 29. Mal. Mit dem Einigungsvertrag vom 3. Oktober 1990sollten die Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschlandvereinheitlicht werden. Allerdings verdienen Fachkräfte in denöstlichen Bundeländern immer noch deutlich weniger als im Westen:Während das Bruttodurchschnittsgehalt für eine Fachkraft im WestenDeutschlands aktuell bei 60.900 Euro liegt, verdient ihr Pendant imOsten im Schnitt jährlich 48.900 Euro - das sind rund 20 Prozentweniger. Zwischen Hessen, dem Bundesland mit dem bundesweit höchstenDurchschnittsgehalt (65.800 Euro), und Sachsen-Anhalt (43.800 Euro)liegen sogar 22.000 Euro Unterschied. Das hat die Online-JobplattformStepStone bei einer neuen Gehaltsanalyse für Fach- und Führungskräfteherausgefunden, der rund 200.000 Datensätze zu Grunde liegen. "DasGehaltsgefälle zwischen Ost- und Westdeutschland lässt sich vor allemmit der Nachfrage nach Fachkräften erklären. In Bundesländern wieHessen oder Baden-Württemberg wurden 2019 rund viermal so vieleFachkräfte gesucht wie beispielsweise in Sachsen-Anhalt", sagt Dr.Anastasia Hermann, Head of Research bei StepStone.Kein Ost-West-Gefälle beim Verhältnis zwischen Einkommen und MieteDoch Fachkräfte in Ostdeutschland verdienen nicht nur weniger, siemüssen meist auch weniger für die Miete ausgeben. StepStone hat nichtnur die Durchschnittsgehälter ausgewertet, sondern in Zusammenarbeitmit dem Immobilienportal immowelt.de auch die durchschnittlichenMieten in 384 Stadt- und Landkreisen Deutschlands. Die Analyse zeigt:Der Anteil vom Gehalt, der in die Miete investiert werden muss, liegtin den zehn größten Städten Ostdeutschlands bei im Schnitt 19,2Prozent. In den größten Städten im Westen liegt dieser Anteil mit18,9 Prozent nahezu gleichauf. Allerdings sind die Abstände zwischenden einzelnen Städten sowohl im Osten als auch im Westen teilweisegroß: Während zum Beispiel in München 29,5 Prozent des Gehalts insWohnen fließen, sind es in Hannover gerade einmal 15,4 Prozent und inDüsseldorf nur 16,3 Prozent. Im Osten ist Berlin Spitzenreiter: Hiermüssen 23,4 Prozent vom Gehalt für die Miete ausgegeben werden -allerdings ist Deutschlands Hauptstadt aufgrund ihrer Geschichtesowohl mit Blick auf die Gehälter als auch mit Blick auf die Mieteneine Ausnahme unter den ostdeutschen Städten. Aber auch in Potsdam(23 Prozent) und Rostock (22,7 Prozent) fließt ein verhältnismäßiggroßer Anteil des Gehalts in die Miete. In Chemnitz und Magdeburgdagegen müssen Fachkräfte mit 13,7 bzw. 13,8 Prozent des Gehaltsdeutlich weniger fürs Wohnen aufbringen.Einen Überblick über das Verhältnis zwischen Gehalt und Miete inden 10 größten Städten in Ost- und Westdeutschland finden Sie hier:https://www.stepstone.de/Ueber-StepStone/press/ost-vs-west/In der vorliegenden Presseinformation wurden die Gehaltszahlenzugunsten der besseren Lesbarkeit gerundet.Alle StepStone Studien und Informationen rund um Karriere, Gehalt,Recruiting und Arbeitsmarkt finden Sie kostenfrei, übersichtlich undmultimedial aufbereitet unter: www.stepstone.de/wissenÜber den StepStone GehaltsplanerDatenbasis für die Berechnung der Durchschnittsgehälter war derStepStone Gehaltsplaner, der auf mehr als 138.000 Datensätzenbasiert. Die Gehälter entsprechen dem Durchschnitt der genanntenStadt- und Landkreise im Zeitraum Oktober 2017 bis März 2019. Für denStepStone Gehaltsplaner haben Jobexperten und Marktforscher einenAlgorithmus entwickelt, der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber(z. B. Branche, Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose derpersönlichen Gehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter:www.stepstone.de/gehaltsplanerBerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den ausgewähltendeutschen Stadt- und Landkreisen waren auf immowelt.de inserierteAngebote. Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt,die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise sind jeweils Angebots-,keine Abschlusspreise. Die Preise geben den Median der in 2018angebotenen Wohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 80 und 100Quadratmetern wieder. Der Median ist der mittlere Wert derAngebotspreise. Bei den Mietpreisen handelt es sich umNettokaltmieten bei Neuvermietung.Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStonebeschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobplattformen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 50 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt. * GoogleAnalytics; Stand: Januar 2019Pressekontakt:StepStone PresseteamTelefon: 0211/93493-5731/-5529E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell