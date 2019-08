Mainz (ots) -Was sollte im Osten Deutschlands anders laufen? Was stört dieMenschen, was wünschen sie sich von der Politik? Das will JochenBreyer vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wissen. AmMittwoch, 14. August 2019, 22.45 Uhr, heißt es bei "ZDFzoom: Am PulsDeutschlands - Unterwegs mit Jochen Breyer".Tausende Nachrichten hat Jochen Breyer auf den Hashtag#wasmichimostenstoert erhalten. Und sehr häufig ging es um dasOst-West-Verhältnis: Viele fühlen sich falsch dargestellt, über einenKamm geschoren, vom "arroganten Westen" als "Jammer-Ossis"abgestempelt."Menschen aus dem Westen sehen uns nicht als gleichwertigeMenschen an", sagt etwa Rentner Harald F. aus Leipzig. "Das Beste,was man kriegen kann, ist eine joviale Herablassung." Ähnlichempfindet auch Lehrerin Marika B: Seit Jahren muss sie sich"Ost-Kommentare" anhören, geht dann bewusst in die Diskussion,versucht Brücken zu bauen und resigniert doch immer öfter: "Mankönnte sich einen Nationaltrainer vorstellen, der vielleicht einedunkle Hautfarbe hat oder türkischer Abstammung ist - aber einer, dersächselt? Niemals! Und das Schlimme finde ich ja tatsächlich, dassdas in mir selber auch so drin ist.""Ich halte den innerdeutschen Konflikt für wesentlich", bestätigtSchriftstellerin Jana Hensel im Gespräch mit Jochen Breyer: "Wenn manviel im Osten unterwegs ist, hört man immer diesen Unterton. Sehrviele Ostdeutsche empfinden sich als Bürger zweiter Klasse."Manche, die auf den Hashtag #wasmichimostenstoert geantwortethaben, fühlen sich aber auch abgeschrieben und vergessen. Etwa UweAndreas, der seit seiner Kindheit in einem brandenburgischen Dorfunweit der polnischen Grenze lebt: Die Schule gibt es nicht mehr, derBusbetrieb ist in den Ferien eingestellt. Und die Landstraße wurde inden vergangenen Jahrzehnten höchstens notdürftig ausgebessert. Beider zurückliegenden Bürgermeister-Wahl hat Andreas sich aufstellenlassen, weil es im 500-Seelen-Ort sonst nur einen Kandidaten der AfDgegeben hätte: "Die Menschen auf dem Land fühlen sich vergessen undverraten. Da kommt vielen die AfD gerade zur rechten Zeit", sagt derBürgermeister. Das bestätigt ein Rentner beim örtlichenSeniorentreff: "Die Menschen hier haben Frust - und wenn daspassiert, dann wählen sie AfD. Ich habe auch AfD gewählt. Nur ausFrust."Ungleichheit und Frust, Vorurteile und Verletzungen auch noch 30Jahre nach dem Fall der Mauer: Die Dokumentation "Am PulsDeutschlands" zeichnet ein eindringliches Bild Deutschlands - diesesMal mit Fokus auf die östlichen Bundesländer.Zum ersten Mal war Jochen Breyer vor der Bundestagswahl 2017 fürdas ZDF "am Puls Deutschlands" unterwegs - #wasmichimostenstoert istdie fünfte Ausgabe dieses Formats.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressemappe: https://bit.ly/2KEDnP4Sendungsseite: https://bit.ly/2KsBjushttps://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell