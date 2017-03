Mainz (ots) - Freitag, 24. März 2017, 19.20 UhrErstausstrahlungDie Länder des ehemaligen Ostblocks sind immer noch auf der Suchenach ihrer Identität - auch 25 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion.Aber auch die Länder des Westens sind in ihrer Identität erschüttert.Sie erleben einen erstarkenden Populismus und eine nie dageweseneKrise der Europäischen Union (EU). In "Kulturzeit extra: Ost/West"von der Leipziger Buchmesse trifft Moderatorin Vivian Perkovic amFreitag, 24. März, 19.20 Uhr, Schriftsteller und Kulturschaffende undspricht mit ihnen über die Suche nach Identität in Ost und West.Vivian Perkovic begrüßt den diesjährigen Preisträger desBuchpeises für europäische Verständigung der Stadt Leipzig, MathiasÉnard. Gegen die "großen gefährlichen Simplifizierungen", so die Jurydes Preises, setze der 1972 geborene französische Schriftsteller als"leidenschaftlicher Orientforscher" auf Vermittlung durch Einblick inden arabischen Kulturraum. Die Auszeichnung gilt besonders seinem indiesem Herbst auf Deutsch erschienenen Roman "Kompass", für den erbereits den Prix Goncourt erhalten hat.Ein weiterer Gast ist der ehemalige Leiter des Victoria and AlbertMuseums, London, sowie der Dresdner Kunstsammlungen, Martin Roth.Roth war lange in Dresden, dann am Victoria and Albert Museum inLondon, das er wegen des Brexits verließ. Sein Thema ist die für ihnnoch sichtbare Spaltung Deutschlands in Ost und West sowie dieVersäumnisse nach der Wiedervereinigung, die für ihn Phänomene wiePegida erklären.Mit dem Schriftsteller Laimonas Briedis spricht Vivian Perkovicüber die Atmosphäre in seinem Heimatland Litauen, dem Gastland derBuchmesse. Briedis lebt in Vancouver und steht für die große AnzahlBalten, die inzwischen ihr Land verlassen haben. In seinem Buch"Vilnius - City of Strangers" betrachtet er die Stadt aus den Augender Reisenden, die Vilnius durch die Jahrhunderte besucht haben.Nationale Identität und Multikulturalismus in Osteuropa sind dieThemen, die im Mittelpunkt seines Gespräches mit Vivian Perkovicstehen werden.Außerdem ist in "Kulturzeit extra" die Schriftstellerin SharonDodua Otoo zu Gast, die den Bachmannpreis 2016 gewonnen hat. InLondon und Ghana aufgewachsen, lebt sie seit zehn Jahren in Berlin,wo sich das Leben echt anfühlt, wie sie schreibt.Pressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satAndrea Hische+49 (0) 6131 - 701 6417hische.a@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell