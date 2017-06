Ost-Länder dringen auf überregionale Strompreis-Angleichung

BERLIN (dpa-AFX) - Die ostdeutschen Länder pochen auf eine bundesweite Angleichung der Abgaben für die Stromnetze.



Dies sei mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zur Ökostrom-Förderung klar vereinbart worden, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag in Berlin vor einem Treffen aller Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Jede Abweichung, die jetzt diskutiert werde, sei "schlicht und einfach Wortbruch" und würde das politische Vertrauen in Absprachen in Frage stellen. Auch andere Länder stünden an der Seite der Ost-Länder.

Die Netzentgelte machen rund ein Viertel der Stromkosten aus. Vor allem in Ost- und Norddeutschland sind sie hoch, nach Haseloffs Angaben zwei- bis dreimal so hoch wie in Nordrhein-Westfalen und im Südwesten. Die Industrie in Nordrhein-Westfalen müsste bei einer Angleichung viele Millionen an Gebühren mehr zahlen. Kritik kommt auch aus dem Norden, wo Netze wegen vieler Windparks ausgebaut werden müssen, was dort für höhere Strompreise sorgt. Es gibt vier Übertragungsnetzbetreiber, die unterschiedliche Preise erheben. Die Netzkosten fallen pro Kunde umso höher aus, je dünner ein Versorgungsgebiet besiedelt ist.

Ostdeutschland habe einen Großteil zur Reduzierung der CO2-Emissionen und mit den Nordländern zum Ökostrom beigesteuert, sagte Haseloff. "Wir sichern die Energiewende ab." Es gehe um "Fairness im System" und eine Gleichbehandlung der Bürger./sl/DP/jha