Ost-Ghouta: Hilfsbedarf steigt dramatisch an

Bonn (ots) - Die Gewalt in Syrien nimmt kein Ende. Vor allem inDouma in der Region Ost-Ghouta sind noch immer zehntausendeZivilisten von den Kämpfen eingeschlossen. Das Flüchtlingshilfswerkder Vereinten Nationen (UNHCR) schätzt, dass in den letzten vierWochen mehr als 133.000 Menschen aus Ost-Ghouta geflohen sind.45.000 Menschen sind in Aufnahmeeinrichtungen in Damaskusuntergekommen. 44.000 Frauen, Kinder und ältere Menschen konnten dievöllig überfüllten Einrichtungen bereits verlassen. Der UNHCRarbeitet vor Ort mit lokalen Organisationen zusammen, um dieLebensbedingungen zu verbessern. Vor allem die sanitären Anlagen sindein großes Gesundheitsrisiko.Seit der Gewalteskalation in Ost-Ghouta hat der UNHCR mehr als60.000 Menschen mit Hilfsgütern und Unterkünften versorgt. DieBewohner Ost-Ghoutas konnten auf ihrer Flucht fast nichts mitnehmen.250.000 Menschen sind dringend auf Hilfe angewiesen. BesondereProbleme bereiten fehlende Papiere, getrennte Familien und dieEinschränkung der Bewegungsfreiheit. 22.000 Menschen haben vom UNHCRRechtsberatung erhalten."Zivilisten müssen geschützt und menschenwürdig untergebrachtwerden. Familien dürfen nicht auseinandergerissen werden. DieKonfliktparteien müssen deshalb das Recht der Familien aufBewegungsfreiheit respektieren", betont der Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer.In der Region Afrin warten außerdem mehr als 137.000 Menschen aufHilfe. Sie sind im Nordwesten von Aleppo in Notunterkünften,beschädigten oder unfertigen Gebäuden, Moscheen und Lagerhäusernuntergekommen. Etwa 3.500 Menschen leben aktuell in einem Zeltlagerin Fafin. Um Unterkünfte zu stabilisieren, wurden mehr als 1.400Pakete mit Baumaterialien verteilt. Zusätzlich stellt der UNHCR 1.000Familienzelte bereit."Die Not der Menschen in Syrien ist nach sieben Jahren Krieg groß.Die finanziellen Mittel für die Hilfe vor Ort sind knapp. Darum ruftdie UNO-Flüchtlingshilfe, der deutsche Partner des UNHCR, dringend zuSpenden auf", appelliert Ruhenstroth-Bauer.Weitere Informationen zum Syrienkonflikt und Spenden online unter:www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-syrien-nothilfeHilfe für Flüchtlinge und Vertriebene in Syrien:Spendenkonto UNO-FlüchtlingshilfeSparkasse Köln-BonnIBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50BIC: COLSDE33Stichwort: Nothilfe Syrien