Ost-Beauftragter der Bundesregierung kritisiert Studie zum Einkommensgefälle

Berlin (ots) - Der Beauftragte der Bundesregierung für die neuenBundesländer, Christian Hirte (CDU), hat die Studie derHans-Böckler-Stiftung zum Einkommensgefälle in Deutschlandkritisiert.Hirte sagte am Mittwoch dem rbb-Inforadio, man dürfe nicht nur dasdurchschnittliche Nettoeinkommen vergleichen. Entscheidend seien auchdie jeweiligen Lebenshaltungskosten in der Region, betonte Hirte.Trotz eines niedrigeren Durchschnitteinkommens müsse sich der Osten,was die Lebensqualität angehe, nicht vor dem Westen verstecken. Solebten in Süddeutschland, das besonders gut abgeschnitten hat, vieleTopverdiener großer Unternehmen und des Spitzensports:"Im Süden von München, im Landkreis Miesbach, leben die dreiFußballer Thomas Müller, Philipp Lahm und Manuel Neuer. Allein diesedrei sind verantwortlich für 1.300 Euro des Durchschnitteinkommens indiesem Kreis. Das zeigt, wie sehr Spitzenverdiener die Zahlenverzerren."Dagegen habe der normale Fabrikarbeiter oder die VerkäuferinProbleme, dort die normalen Dinge des täglichen Lebens zu bezahlen,betonte Hirte. Der Osten habe zuletzt an Attraktivität gewonnen. Dasgelte insbesondere für verfügbare und bezahlbareKinderbetreuungsangebote und bezahlbare Mietwohnungen.