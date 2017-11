Osram und Continental arbeiten bei intelligenter Lichtsteuerung zusammen

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

MÜNCHEN/HANNOVER (dpa-AFX) - Der Lichtkonzern Osram und der Automobilzulieferer Continental sind bei ihrer geplanten Zusammenarbeit beim Thema intelligenter Lichtsteuerung in Fahrzeugen einen Schritt weitergekommen.



Die Unternehmen wollen dazu ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, an dem jeder 50 Prozent halten soll, teilten die beiden Firmen am Montag mit. Das neue Unternehmen mit dem Namen Osram Continental GmbH soll bei Osram konsolidiert werden.

Das Joint Venture soll zum Start 2018 auf einen Umsatz im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich kommen. Noch offen sind die bindenden Verträge sowie die kartellrechtlichen Genehmigungen. Osram hatte bereits Mitte Juli mitgeteilt, mit Continental über eine Zusammenarbeit bei digitalen Lichtsystemen zu verhandeln./nas/he