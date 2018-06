Osram kappt Prognose wegen Problemen in Autoindustrie und bei Smartphones

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lichttechnikspezialist Osram bekommt die Probleme der Autoindustrie zu spüren und kappt auch wegen Projektverzögerungen im Smartphonegeschäft seine Jahresprognose.



Aus dem fortgeführten Geschäft geht das Management um Chef Olaf Berlien nur noch von einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent aus, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Bisher standen 3 bis 5 Prozent im Plan.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll demnach nur noch zwischen 570 und 600 Millionen Euro erreichen. Bislang hat der Konzern rund 640 Millionen Euro angestrebt. Unter dem Strich soll mit 1 bis 1,20 Euro Gewinn je Aktie nur noch rund die Hälfte des bisher anvisierten Überschusses (1,90 bis 2,10 Euro) hängen bleiben. Die Osram-Aktie sackte nach der Gewinnwarnung um rund 12 Prozent ab.

"Handels- und Vertriebsbeschränkungen sowie Planungsrisiken bei Automobilherstellern haben zu einer spürbaren Verunsicherung geführt", hieß es in der Mitteilung. Zudem hätten sich Projekte unter anderem bei Herstellern von Mobilgeräten wie Smartphones ins nächste Jahr verschoben. Gegensteuern will Osram mit einem verschärften Sparkurs. Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern sollen bereits in diesem Juli abgeschlossen werden./men/jha/