Osram bleibt vorsichtig - 'Eingeschränkte Sicht auf die Entwicklung'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Lichtunternehmen Osram blickt wegen der Probleme der Autoindustrie und der labilen Konjunkturlage skeptisch auf die nächsten Monate.



"Wenn meine Kunden wie zum Beispiel Daimler ein Problem bekommen, ihre Fahrzeuge von den USA nach China zu verkaufen und umgekehrt, dann bin ich doch immer mit von der Partie", sagte Osram-Chef Olaf Berlien der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). "Osram ist ein wichtiger Lieferant für viele Autohersteller und deren Zulieferer."

Das Unternehmen hatte in den vergangenen Monaten zwei Mal seine Prognosen gesenkt und damit die Investoren verschreckt. Berlin begründete das damals auch mit der Unsicherheit. Jetzt ergänzte er: "Es gibt zurzeit eine eingeschränkte Sicht auf die Entwicklung bis Weihnachten. Keiner kann sagen, wie sich die Weltwirtschaft weiter entwickelt." Als größte Probleme nannte er den Brexit, den amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt, die Frage, wie es in Italien mit der Regierung weitergeht, und die Krise in der Türkei. "Es ist alles weniger vorhersehbar als vor einem Jahr", sagte er.