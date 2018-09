Osram: Produktneuheiten im Blick!

Bei der Osram Licht AG (kurz „Osram“) war in den jüngsten Mitteilungen das Thema Beleuchtung bei Automobilen durchaus ein Schwerpunkt. Oder wie es bei Osram hieß, es geht um „neue Lichtkonzepte“ bzw. die „Automobilbeleuchtung der Zukunft“. So wurde in einer Meldung am Donnerstag der neue „Oslon Boost HX“ genannt, der eine Auflösung von mehr als einer Million Pixel haben soll. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.