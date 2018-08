Osram: Neue Zahlen!

„Osram behauptet sich in schwierigem Marktumfeld“, hieß es am Mittwoch von der OSRAM Licht AG (kurz „Osram“). Dies war die Kommentierung der neuen Quartalszahlen (Zahlen zum 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres von Osram). Und diese Anmerkung ließ schon ahnen, wohin die Reise gegangen ist. So sank das verwässerte Ergebnis je Aktie erheblich, und zwar von 0,65 Euro auf 0,33 Euro. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.