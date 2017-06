Osram: Die Lichtoffensive geht weiter!

Liebe Leser,

das kleine, gerade einmal 30 Mitarbeiter starke Unternehmen LED Engin Inc. befindet sich im kalifornischen Silicon Valley. Der LED-Lichtproduzent stellt außergewöhnlich helle sowie kompakte Lichtlösungen für eine große Bandbreite an Spezialmärkten her und kann einen Jahresumsatz von 30 Millionen US-Dollar vorweisen.

Osram schluckt LED Engin

Wie nun einer Pressemitteilung des Lichtgiganten Osram zu entnehmen ist, hat der Konzern kürzlich den eingangs erwähnten kalifornischen Lichtspezialisten geschluckt. Die Akquisition soll für Osram neue „Wege eröffnen, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in der Spezialbeleuchtung anzubieten“, so Hans-Joachim Schwabe, CEO der Abteilung Specialty Lighting (kurz: SP) bei Osram. Schwabe fügte an: „Die Produkte sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Spezialapplikationen geeignet und ergänzen daher unser Technologie-Portfolio perfekt.“

Eine ansehnliche Produktpalette

Tatsächlich kann sich die Produktpalette des kleinen, kalifornischen Unternehmens sehen lassen. So werden die von LED Engin hergestellten Erzeugnisse beispielsweise dort eingesetzt, wo starke und kompakte LED-Lichtquellen vonnöten sind: in Restaurants, Ladengeschäften, Museen und sonstigen Ausstellungen sowie in Gewächshäusern. Des Weiteren bieten die Kalifornier Lichtlösungen für industrielle Sektoren an, wie beispielsweise im Bereich des Drucks sowie der Zahntechnik.

LED Engin macht Jubelsprünge

David Tahmassebi, Geschäftsführer bei LED Engin, zeigte sich angesichts der zukünftigen Zugehörigkeit zum Osram-Imperium deutlich erfreut: „Wir freuen uns, zu Osram zu gehören und unser Produktportfolio und unsere Kundenreichweite auszubauen. Gleichzeitig können wir unsere bisherigen Kunden mit zusätzlichen Ressourcen bedienen.“

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.