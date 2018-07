Osram Licht: Das wird eng!

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Frank Holbaum, dass es bei Osram Licht derzeit wenig vielversprechend aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Trotz so manchem Kursaufschlag hat die Osram-Aktie starke Kursverluste verschmerzen müssen. Die Entwicklung! Im charttechnischen Abwärtstrend musste die Aktie binnen einer Woche einen Abschlag von 25 %, in zwei Wochen von über 31 % verschmerzen. In diesem Jahr gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.