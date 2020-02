Osram Licht: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Am 05.02.2020, 01:00 Uhr notiert die Aktie Osram Licht an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 45.48 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Unser Analystenteam hat Osram Licht auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Osram Licht-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 36,29 EUR. Der letzte Schlusskurs (45,46 EUR) weicht somit +25,27 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (43,32 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,94 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Osram Licht-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Osram Licht-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Bei Osram Licht konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Osram Licht in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Osram Licht für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Osram Licht-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 9 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Osram Licht-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 3 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 37,46 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -17,6 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (45,46 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Osram Licht somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.