Osram Licht: Von einem Extrem zum anderen!

Während die Aktie des Lichttechnikspezialisten Osram am Donnerstag noch weit abgeschlagen am unteren Ende des MDAX zu finden war, ist sie am Freitag der bei weitem größte Gewinner. Wie kann das sein?

Gewinnwarnung sorgt für Kurssturz

Gestern hatte das Unternehmen die Märkte mit einer Gewinnwarnung schockiert. Zur Begründung wurden aktuelle Entwicklungen in der Autoindustrie angeführt. Diese führen dazu, dass für das laufende Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.