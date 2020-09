Osram Licht: Die Aktie offenbart ein interessantes Muster!

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Bei der Aktie von Osram Licht zeigt sich seit Mitte April ein interessantes Muster. Die Aktie wandert in Treppenform nach oben. Dabei sind die Stufen nicht sehr hoch, dafür aber sehr breit. So kommt es immer wieder zu einem moderaten Kursanstieg, der dann knapp zwei Monate in einer Seitwärtsbewegung konsolidiert wird. Der letzte Anstieg erfolgte Ende Juli. Seit Anfang August bewegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



