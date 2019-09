Osram Licht Aktie: Ein absoluter Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Der Übernahmekandidat Osram Licht ist auch und gerade am Freitag für die nächste Überraschung gut. Das neue Angebot, von dem an dieser Stelle berichtet wurde, dürfte kommen. Der Markt glaubt ebenfalls daran. Das bisherige Übernahmeangebot von ams liegt bei 38,50 Euro. Die Aktie wurde zeitweise am Freitag bei höheren Kursen gehandelt: 38,70 Euro bis sogar 40 Euro wurden teils gezahlt. Dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung