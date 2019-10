Osram Licht Aktie: Der absolute Knaller in der Übernahmeschlacht….

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Osram Licht schien in den vergangenen Tagen in der aktuellen Übernahmeschlacht ausgesprochen schlecht aufgestellt. Nun allerdings sind die Aussichten auf eine Fortsetzung dieses Übernahmekampfes relativ besser geworden. Der Vorstand soll nach einem Bericht von „Euro am Sonntag“ Analysten gegenüber geäußert haben, dass die Anbieter „Bain“ bzw. „Advent“ die Bücher weiterhin prüften. Das wiederum spricht dafür, dass die Investoren sich mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung