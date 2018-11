Osram Licht-Aktie: Wochenanalyse mit Hilfe des Ichimoku!

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Seit einigen Wochen befinde sich die Osram Licht-Aktie in einem Seitwärtstrend. Der Kurs notiert bei rund 33 Euro. Er liegt unter der Wolke des Ichimoku und ist somit short aufgestellt. Die Wolke verfolgt dasselbe Signal und ist ebenfalls bärisch zu werten, gleiches gilt für die Zukunftswolke. Der Kurs ist zuletzt am Widerstand gescheitert, liegt aber noch in dessen Nähe. Die Kijun-Linie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.