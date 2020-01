Osram Licht Aktie: Die Richtung stimmt!

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Anleger von Osram haben derzeit nur wenig Grund, sich zu beschweren. Zwar kommt die Aktie in den letzten Tagen etwas schwer vom Fleck und konnte sich am Donnerstag lediglich um 0,15 Prozent verbessern. Die Richtung stimmt aber und das Papier befindet sich mit 45,47 Euro in direkter Nähe des 52-Wochen-Hochs bei 45,50 Euro.

Bleiben die Bullen am Ball?

Nach den enormen Zugewinnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung