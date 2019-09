Osram Licht Aktie: Positive Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Osram Licht Aktie | ISIN:DE000LED4000 | WKN:LED400

Schaut man sich einige der wichtigsten technischen Indikatoren an, so kann man feststellen, dass insgesamt eine sehr bullische Situation vorliegt. Denn der Aktienkurs befindet sich über den gleitenden Durchschnitten und diese sind steigend. Zudem werden immer wieder höhere Tief- und Hochpunkte generiert, was einen Aufwärtstrend kennzeichnet. Zwar ist der Rsi Indikator wiedermal in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung